Chrissy Teigen und Michael Costello liegen im Clinch. Nachdem der Designer Mobbing-Vorwürfe mitteilte, zieht sie nun eine Klage in Betracht.

Der Streit zwischen Chrissy Teigen (35) und dem Designer Michael Costello (38) scheint zu eskalieren. Nun droht das Model via Twitter öffentlich mit rechtlichen Schritten. Zuvor hatte Costello sie des Mobbings bezichtigt. Dazu veröffentlichte er zunächst einen angeblichen Chat-Verlauf zwischen ihm und Teigen. In einem Interview sagte Costello darüber hinaus, dass Teigen seine Karriere ruinieren wollte und er dafür auch Belege habe. Er sei bis heute depressiv, habe Selbstmordgedanken und sei schwer traumatisiert, weil Teigen ihn einst mies behandelt habe.

Alles Quatsch, entgegnet nun Teigen und wird dabei überdeutlich: "Keine Ahnung, was zum Teufel Michael Costello macht." Die privaten Nachrichten, die er veröffentlichte, seien nur gefälscht; angebliche E-Mails, die er noch veröffentlichen wolle, würden überhaupt nicht existieren. Sie wisse davon zumindest nichts. Costello sei in ihren Augen "verwirrt". Sie habe alles ertragen, alles gehört und wolle nun nur noch über die Wahrheit sprechen.

Es sei nun "genug" und wenn die Anschuldigungen weitergehen würden, dann würde das von ihr nicht mehr über die sozialen Medien ausgefochten, sondern vor einem ordentlichen Gericht. Jeder Cent, den sie dann in einem Verfahren gegen Costello an möglichem Schadensersatz zugesprochen bekäme, wolle sie dann an einen Anti-Mobbing-Verein spenden. "Ich wünsche dir Frieden und Heilung", so Teigen weiter in Richtung Costello.