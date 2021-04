Model Chrissy Teigen hat sich vor rund drei Wochen von ihrem Twitter-Account verabschiedet. Darum kehrt sie jetzt zurück.

Chrissy Teigen (35), Ehefrau von Sänger John Legend (42, "Bigger Love"), hat ihren Twitter-Account reaktiviert. "Es stellte sich heraus: Es ist schrecklich, sich selbst zum Schweigen zu bringen, nicht mehr den ganzen Tag über Dinge zu kichern und gefühlt 2.000 Freunde zu verlieren", schrieb das Model am Freitag (16. April) zu seiner Rückkehr in einem Tweet.

"Ich habe meinen Shampoo-Flaschen wochenlang Tweets erzählt", witzelte Teigen in einem zweiten Post und erklärte in einem dritten, sie wolle das Negative nun mit dem Positiven in Einklang bringen.

Chrissy Teigens Worte zum Abschied

In mehreren Tweets hatte sie am 24. März unter anderem erklärt, dass die Zeit, die sie bei Twitter verbringe, ihr nichts Positives mehr gebe. Zunächst bedankte sie sich aber bei ihren Fans und hob hervor, was sie auf der Seite "geschaffen" hätten. "Seit über zehn Jahren seid ihr meine Welt", schrieb sie an ihre Follower: "Ich verdanke dieser Welt, die wir hier geschaffen haben, ehrlich gesagt so viel. Ich betrachte wirklich so viele von euch als meine Freunde. Aber es ist Zeit für mich, mich zu verabschieden."