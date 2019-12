Model Chrissy Teigen (34) wird im Netz feiert. Die zweifache Mutter hat via Instagram einen Schnappschuss ihres Sohnes Miles (1) gepostet, auf dem er einen übergroßen Pelzumhang trägt. Dass es sich dabei laut Teigen um Kunstfell handelt, scheint die User weniger zu interessieren. Stattdessen erinnere sie der kleine Mann mit dem grau-braunen Plüschteil an einen ganz besonderen Serien-Helden: "Game of Thrones"-Charakter Jon Schnee.

"Der König des Nordens" schreibt etwa US-Schauspieler Jonathan Sadowski (40) in den Kommentaren. Zahlreiche Promis und User pflichten dem 40-Jährigen bei. Teigen selbst ist auf den witzigen Vergleich bisher nicht eingegangen. Stattdessen scherzt das Model über das Schuhwerk ihrer Mutter, das ebenfalls im Foto zu erkennen ist. "Das sind die Füße meiner Mutter. Möge sie ihre Lektion lernen."

Vater des einjährigen Miles ist Sänger John Legend (40, "All of me"), mit dem Teigen bereits seit 2013 verheiratet ist. 2016 kam außerdem ihre Tochter Luna (3) zur Welt.