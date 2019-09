Welche Mutter kennt solche Situationen nicht: Die Kinder sind aufgedreht und laut oder haben einen Heulkrampf. Damit wird auch Model-Mama Chrissy Teigen (33) tagtäglich konfrontiert. In einer Instagram-Story beichtete die Buchautorin ihren Fans, dass sie sich angeblich zur Arbeit in einen Raum eingesperrt habe, um so ein paar Minuten Ruhe zu bekommen.

Im Hintergrund hört man ihre Tochter Luna (3) und ihren Sohn Miles (1) schreien. Die Ehefrau von John Legend (40, "All of Me") stützt unterdessen leicht genervt ihren Kopf in die Hand - scheint, als wäre die kleine Auszeit dringend nötig gewesen...