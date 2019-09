Das hat Chrissy Teigen (33) so wohl nicht geplant: Via Twitter veröffentlichte sie versehentlich ihre E-Mail-Adresse, wie sie selbst kurze Zeit später auf ihrem Account bestätigte. Fans des Models nutzten die Chance und bombardierten die zweifache Mutter mit Anrufen via FaceTime. Doch anstatt sofort die digitale Reißleine zu ziehen, nahm sie einige Anrufe entgegen. "Oh mein Gott, alle möglichen Leute facetimen mich. Ich war 100 Prozent sicher, dass jetzt ein Penis kommt, aber es war nur ein netter Fremder", schrieb die 33-Jährige kurz nach einer Unterhaltung.

Inzwischen hat die Frau von Sänger John Legend (40, "Love Me Now") sowohl FaceTime deaktiviert, als auch ihre Mail-Adresse geändert. Ihren Fehler nimmt sie mit Humor und fügte später via Twitter hinzu: "Nicht so schlecht wie damals, als ich meine Telefonnummer in meinem Kochbuch preisgab - sie stand auf dem Halsband meines Hundes."