"40 Pfund drauf und nicht ein Gramm hat sich auf meinem Po festgesetzt. Bitte hört auf, euch über die ohne Po lustig zu machen, wir versuchen es ja."

Chrissy Teigen (32) ist derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger und stellt ihren Babybauch bei öffentlichen Auftritten gerne zur Schau. Doch mit den Schwangerschaftspfunden hat sie so ihre Probleme, wie sie nun auf Twitter verraten hat. Denn die zusätzlichen Kilos wollen sich offenbar einfach nicht an den richtigen Stellen festsetzen. Sie habe bereits rund 18 Kilogramm zugenommen, doch ihr Po sei davon leider nicht wie gewünscht größer geworden, so die Ehefrau von John Legend (39, "All of Me").