"Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man wie Komplizen zusammenhält. Ich liebe die Denkweise 'Wir gegen den Rest der Welt'."

Chrissy Teigen (32, "Cravings") gehört offenbar zu den glücklichsten Frauen der Welt: Sie ist seit vielen Jahren glücklich mit ihrem Ehemann John Legend (39, "All of Me"), erwartet nun sogar das zweite Kind mit ihm und arbeitet erfolgreich als Model. In einem Interview mit der US-Lifestyle-Seite "Well and Good" verriet Teigen nun ihr Geheimrezept für eine funktionierende Ehe. Denn das wichtigste ist für sie, sich als Team zu sehen. "Auch wenn du Kinder hast, vergiss nie deine Beziehung als Partner und Liebhaber - das ist so wichtig", rät sie.