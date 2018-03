"Hallo, ich bin ein Junge!"

Chrissy Teigen (32, "Cravings") teilte nun ein Ultraschallbild ihres ungeborenen Babys via Twitter. Sie erwartet in Kürze das zweite Kind mit ihrem Mann John Legend (39, "All Of Me"). "Hallo, ich bin ein Junge", schreibt das Model dazu. Teigen erzählte Anfang der Woche in "Food & Wine", dass sie im Moment Heißhunger-Attacken habe, im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft mit Tochter Luna. Da wusste sie, dass es dieses Mal kein Mädchen wird.