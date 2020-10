Chrissy Teigen und John Legend haben offenbar ihr Baby "Jack" verloren. Die schockierende Nachricht teilt das Model auf Instagram mit.

Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) haben das Baby verloren. Das teilt das schockierte Model auf Instagram mit. Zu fünf Schwarz-Weiß-Foto, die das völlig aufgelöste Paar im Krankenhaus zeigen, schreibt sie: "Wir sind schockiert und in der Art von tiefem Schmerz, von dem man nur hört, die Art von Schmerz, die wir noch nie zuvor gefühlt haben. Wir waren nicht in der Lage, die Blutung zu stoppen und unserem Baby die nötigte Flüssigkeit zu geben, trotz der vielen Bluttransfusionen. Es war einfach nicht genug", so Teigen.

Das ungeborene Baby hatte schon einen Namen

Anders als bei den beiden Kindern zuvor, hatten Teigen und Legend diesem Baby schon im Bauch einen Namen gegeben und so trauern sie um "Jack". Teigen schreibt dazu: "Wir legen die Namen unserer Babys erst im letztmöglichen Moment nach der Geburt fest, kurz bevor wir das Krankenhaus verlassen. Aber aus irgendeinem Grund hatten wir begonnen, diesen kleinen Kerl in meinem Bauch Jack zu nennen. So wird er für uns immer Jack bleiben. Jack hat so hart gekämpft, um ein Teil unserer kleinen Familie zu sein, und er wird es für immer sein."

Dann wendet sich die US-Amerikanerin noch an das Baby selbst: "An unseren Jack - es tut mir so leid, dass die ersten Momente deines Lebens mit so vielen Komplikationen verbunden waren, dass wir dir nicht das Heim geben konnten, das du zum Überleben brauchtest. Wir werden dich immer lieben", so die rührenden Zeilen.

Voller Trauer und Zuversicht

Chrissy Teigen hatte ihre Follower immer auf dem Laufenden gehalten, auch als sie in die Klinik musste. "Für die positive Energie, Gedanken und Gebete", die diese ihr geschickt haben, bedankt sie sich. Weiter schreibt sie: "Wir sind so dankbar für das Leben, das wir haben, für unsere wunderbaren Babys Luna und Miles, für all die erstaunlichen Dinge, die wir erleben durften. Aber es kann nicht jeder Tag voller Sonnenschein sein. An diesem dunkelsten aller Tage werden wir trauern, wir werden uns die Augen ausweinen. Aber wir werden uns stärker umarmen und lieben und es durchstehen", schließt sie ihren Post.

Das Model Chrissy Teigen und der Musik-Superstar John Legend lernten sich 2007 am Set des Musikvideos "Stereo" kennen. Seit 2013 sind sie verheiratet. Ihre Tochter Luns kam 2016 zur Welt, Sohn Miles im Jahr 2018.