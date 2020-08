Model Chrissy Teigen erwartet ihr drittes Kind. Im Musikvideo ihres Mannes und in einer Instagram Story zeigt sie stolz ihren Babybauch.

Chrissy Teigen (34) präsentiert auf Twitter und in einer Instagram Story ihren Babybauch: Das Model und Ehemann John Legend (41, "All Of Me") erwarten Kind Nummer drei. Erste Spekulationen um eine Schwangerschaft kamen nach der Veröffentlichung des neuen Musikvideos zum Song "Wild" von John Legend auf. In einer letzten Bildsequenz ist das Paar eng umschlungen zu sehen, beide haben ihre Hände auf Teigens deutlich gewölbten Bauch gelegt.

In dem kurzen Clip, den Teigen auf ihren Social-Media-Accounts veröffentlichte, posiert sie mit einer schwarzen Leggins und offenem Blazer seitlich vor einem Spiegel und streicht über ihren Bauch. Teigen und Legend sind seit 2013 verheiratet. Tochter Luna (4) kam 2016 zur Welt, Sohn Miles (2) folgte 2018.