Nach tragischer Fehlgeburt: Chrissy Teigen will durch künstliche Befruchtung schwanger werden

Model Nach tragischer Fehlgeburt: Chrissy Teigen will durch künstliche Befruchtung schwanger werden

Chrissy Teigen will offenbar noch ein Kind. Ihre Fans hat sie aber gebeten, nicht mehr zu fragen, ob sie schwanger sei.

Vor einigen Tagen hat Model Chrissy Teigen es bereits angedeutet, jetzt hat sie eine In-vitro-Fertilisation bestätigt. Auf Instagram schreibt sie: "Ich habe in meinen Storys darüber gepostet, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich mitten in einem weiteren IVF-Zyklus bin, um so viele Eizellen wie möglich zu retten und hoffentlich ein paar starke, gesunde Embryonen zu machen."

Weiter erklärte sie über den Prozess, dass sie nichts gegen die Spritzen habe. Zu kämpfen hat sie aber offenbar mit Blähungen. Und sie fügte in dem Post hinzu: "Also bitte ich euch, aufzuhören zu fragen, ob ich schwanger bin." Sie wisse, so Teigen, dass das nur mit den besten Absichten geschehe. Trotzdem sei es schwer für sie, "weil ich das Gegenteil von schwanger bin!"

Chrissy Teigen will schwanger werden

Im Dezember 2020 hatte die Ehefrau von John Legend erklärt, dass sie nach einer Fehlgeburt nicht mehr schwanger werden könne. So sehr sie das Gefühl liebe, schwanger zu sein, so sehr stimme es sie traurig, "dass ich es nie wieder sein werde", schrieb sie damals.

"Body Proud Mums" Diese Mamas sind stolz auf ihre Kinder – und auf ihren Körper 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Wen stören die paar Dehnungsstreifen? Mama Tesha präsentiert überglücklich ihr Baby – und ihren Körper. Mehr

Das Model Chrissy Teigen und der Musik-Superstar John Legend lernten sich 2007 am Set des Musikvideos "Stereo" kennen. Seit 2013 sind sie verheiratet. Sie haben zwei Kinder: Ihre Tochter Luna kam 2016 zur Welt, Sohn Miles im Jahr 2018. Am 1. Oktober 2020 machten Teigen und Legend via Instagram öffentlich, dass sie ihren ungeborenen Sohn Jack verloren haben.

+++ Lesen Sie auch:

Chrissy Teigen verteidigt Herzogin Meghan nach fiesem Kommentar im Netz