von Luisa Schwebel Vor wenigen Monaten brachte Chrissy Teigen ihr drittes Kind zur Welt. Auf Instagram teilte die Ehefrau von John Legend jetzt einen privaten Schnappschuss, der ihren veränderten Körper zeigt.

Chrissy Teigen ist dafür bekannt, sich auf ihrem Instagram-Profil auch mal verletzlich zu zeigen. Neben perfekt inszenierten Fotos finden ihre Fans dort nämlich auch Eindrücke aus dem Alltag des Models. Zuletzt postete Teigen einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem jüngsten Kind, Tochter Esti, in der Badewanne sitzt.

Chrissy Teigen zeigt sich mit Baby in der Badewanne

"Eine Brust, die irgendwie an der ganzen Seite herunterhängt, und tiefviolette Lebensnarben, aber du bist zu perfekt, um sich darüber Gedanken zu machen", schreibt die Ehefrau von Sänger John Legend zu dem Bild.

Dass sie sich unretuschiert und mit Dehnungsstreifen zeigt, kommt bei den Fans der 37-Jährigen gut an. "Unsere sich verändernden Körper erinnern uns an das Leben, das wir geschaffen haben. Er erinnert uns an alles, was wir haben", kommentiert eine Nutzerin unter dem Posting. Eine andere weist Teigen darauf hin, dass niemand bei dem Bild auf ihre Brüste oder ihre Schwangerschaftsstreifen achten würde.

In den vergangenen Jahren ließ Teigen ihre Fans auch an den schlimmsten Momenten in ihrem Leben teilhaben. Im Oktober 2020 erlitt das Model eine Fehlgeburt in der 20. Schwangerschaftswoche. Sie musste ihren Sohn tot gebären. "Nach ein paar Tagen im Krankenhaus erklärte mir der Arzt, was ich längst ahnte – es war Zeit, sich zu verabschieden. Er würde es einfach nicht überleben und wenn es so weiter liefe, würde ich es auch nicht", erklärte sie damals.

"Es war eine Abtreibung"

Im vergangenen Jahr sprach sie erneut über die traumatische Erfahrung, nachdem der Oberste Gerichtshof im Juni mit einem Grundsatzurteil das liberale Abtreibungsrecht in den Vereinigten Staaten gekippt hatte.

"Nennen wir es einfach, was es war: Es war eine Abtreibung", sagte Teigen im vergangenen Jahr laut US-Medienberichten bei einer Konferenz in den USA. "Eine Abtreibung, um mein Leben zu retten statt das eines Babys, das absolut keine Chance hatte."

Verwendete Quelle: "Medium"

Chrissy Teigen twittert über 13.000-Dollar-Wein und die Kritik folgt prompt

Chrissy Teigen verteidigt Herzogin Meghan nach fiesem Kommentar im Netz