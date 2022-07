Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Lebensgefährtin Franca Lehfeldt haben auf Sylt standesamtlich geheiratet. Der FDP-Politiker und die Politik-Reporterin gaben sich am Donnerstagnachmittag im Sylt Museum in Keitum das Ja-Wort.

Nach der Trauung traten Linder und Lehfeldt kurz vor das Museum und winkten den zahlreichen Neugierigen und Journalisten zu, die auf das Paar gewartet hatten. Die standesamtliche Hochzeit war Auftakt der mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten auf Sylt. Am Freitag soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Polterabend stattfinden. Samstag will sich das Paar dann in der St. Severin Kirche in Keitum trauen lassen. Medienberichten zufolge soll dann abends in der "Sansibar" gefeiert werden. Auf der Gästeliste sollen demnach zahlreiche Prominente stehen – darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie CDU-Parteichef Friedrich Merz.

Für den 43-jährigen Lindner ist es die zweite Ehe. Er war bereits mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Auch Lehfeldt ist Journalistin. Sie arbeitet als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass sie und Lindner sich verlobt hatten. "Wir sind überglücklich", sagte Lehfeldt dem Sender RTL, für den sie damals noch arbeitete.