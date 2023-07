Christian Lindner und Franca Lehfeldt strahlen bei der Bertelsmann Party 2023 im Juni in die Kamera.

Vor einem Jahr gaben sich Christian Lindner und Franca Lehfeldt auf Sylt das Jawort und sorgten damit für jede Menge Medienrummel.

Was macht eigentlich die Ehe von Christian Lindner (44)? Der Bundesfinanzminister sowie FDP-Chef und die Journalistin Franca Lehfeldt (33) haben am 7. Juli 2022 auf der Nordseeinsel Sylt geheiratet. Es war ein rauschendes Fest, drei Tage lang, mit 140 hochkarätigen Gästen, zum Teil mit höchster Sicherheitsstufe, unter ihnen Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz (67).

Der damalige "Bild live"-Chef Claus Strunz (56) vom Springer-Verlag, der auch Arbeitgeber der Braut war, soll laut "Spiegel" ganz verzückt vom Society-Faktor der Hochzeit gewesen sein und Vergleiche zu den "Kennedys" oder "Obamas" angestellt haben.

Jawort mit Nebengeräuschen

Lindner und Lehfeldt, die standesgemäß im Porsche vorfuhren, wurden von Bürgermeister Nikolas Häckel im alten Kapitänshaus von Keitum getraut. Zwei Tage später traten die beiden vor den Altar in der evangelischen St. Severin-Kirche, anschließend ging es in die berühmte "Sansibar".

Allerdings wurde dann bekannt, dass weder Frau Lehfeldt noch Herr Lindner Kirchenmitglieder sind, der Minister ist schon vor vielen Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten.

"Hochzeit von Christian Lindner: Mit Gottes Hilfe, aber ohne Kirchensteuer?", lautete eine "FAZ"-Überschrift. Auch die Theologin Margot Käßmann (65) sah sich in ihrer "Bild am Sonntag"-Kolumne zur Frage genötigt: "Weshalb wünschen zwei Menschen eine kirchliche Trauung, die bewusst aus der Kirche ausgetreten sind, ja öffentlich erklärt haben, dass sie sich nicht als Christen verstehen?"

"Sehnsuchtsort" Sylt

Sylt scheint ein ganz besonderer Ort für das Ehepaar zu sein. Ein "Sehnsuchtsort", wo man Silvester verbringe, "mit Menschen, die uns lieb sind", wie Lindner in einem "Bunte"-Interview verriet: "Das raue Wasser, die steife Brise, Wandern an fast leeren Stränden - das lieben wir, da fühle ich mich innerlich frei und erfrischt." Man könne "lachen, essen, Sport treiben oder mal 'Monopoly' oder 'Mensch ärgere Dich nicht' spielen".

Lindner hat zudem das Reiten für sich entdeckt. Kein Bike, sondern auf einem richtigen Pferd. Franca Lehfeldt ist eine passionierte Reiterin, die sich wieder ein Huftier zugelegt hat und sich nun freut, ihre Leidenschaft mit ihrem Gemahl zu teilen.

Reiten sei nicht nur Training, meint Lindner, sondern auch "gut für die Seele". Man habe unter sich "ein großes Tier, das dich trägt und mit dem du eine Beziehung aufbauen musst", sagte er in der Talkshow von Sandra Maischberger (56). Sogar zum Ausmisten gehe das Ehepaar persönlich in den Stall. Als Beweis hat er auf Instagram ein zupackendes Foto gepostet, das ihn mit einer Heugabel in der Hand zeigt.

Bundesfinanzminister und Chefreporterin

Weniger einfühlsam war im April eine "Spiegel"-Geschichte, die unter der Überschrift "Grüße vom Gossip Girl" für Wirbel sorgte: "Für ihre Karriere vermischen die Moderatorin Franca Lehfeldt und ihr Mann, FDP-Chef Christian Lindner, immer mal wieder Beruf und Beziehung. Das Paar irritiert damit Kollegen in Politik und Medien", wurde darin behauptet. Lehfeldt arbeitet als Chefreporterin Politik beim Sender Welt TV.

Für Schlagzeilen sorgte auch Lehfeldts Buch, das sie mit Kollegin Nena Brockhaus (30) geschrieben hat. Das Werk heißt "Alte weise Männer" und stand auf Platz drei der Sachbuch-Bestsellerliste. Die Autorinnen sind fasziniert von "alten weisen Männern, weil sie aus einer Welt stammen, in der wir beide nur allzu gerne leben würden. Einer Welt ohne Gendersternchen, Twitter-Shitstorm und ohne belehrenden Zeigefinger".

Christian Lindner kommt darin nicht vor, wohl aber Edmund Stoiber (81) und Mario Adorf (92). Auch der Bergsteiger Reinhold Messner (78) war fest eingeplant. Als Franca Lehfeldt bei ihm anrief und ihr Projekt erklärte, wurde Messner angeblich unwirsch: "Wenn ich ein Buch schreiben will, brauche ich Sie doch nicht! Das schreibe ich allein! Da setze ich mich hin, und wenn Sie ein Buch schreiben wollen, setzen Sie sich hin und schreiben ein Buch!", zitierte Lehfeldt den 78-Jährigen in dem Podcast "Apokalypse & Filterkaffee".

Pläne für die Zukunft

Zum Projekt Familienplanung sagt Christian Lindner: "Kinder können wir uns gut vorstellen. Aber hier gilt wie in der Politik das Prinzip: weniger ankündigen und mehr liefern." Er versuche, ausreichend Raum für ein Privatleben zu schaffen. "Wir sehen uns in der Regel jeden Tag. Wenn es irgendwie geht, komme ich nachts auch weite Strecken heim", denn "die Liebe steht an erster Stelle".

Für sie ist aber auch klar: "Eines Tages wird sich die Situation ändern ... Dann macht Christian Kinder und Küche, während ich den Finanzminister interviewe", erzählte Lehfeldt "Bunte". Er bestätigt bei Maischberger: "Ja, das ist unsere Verabredung."