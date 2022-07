Finanzminister Christian Lindner und seine Verlobte, Franca Lehfeldt, haben sich das Jawort gegeben. Sie haben standesamtlich geheiratet.

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (43) hat am 7. Juli seine Verlobte, die Journalistin Franca Lehfeldt (33), standesamtlich geheiratet. RTL berichtet, dass das Paar sich am späten Donnerstagnachmittag vor Familie und Freunden auf Sylt das Jawort gegeben habe. Kurz darauf zeigten die beiden sich demnach erstmals öffentlich als Mann und Frau. Der Sender veröffentlichte auch ein Video, in dem das frischvermählte Paar kurz zu sehen ist.

Erst Polterabend, dann kirchliche Hochzeit

Bereits im Vorfeld war bekannt geworden, dass Lindner und Lehfeldt am Donnerstag standesamtlich heiraten wollen. Nikolas Häckel, der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, hatte der dpa bestätigt, dass er die beiden trauen werde. Laut übereinstimmender Medienberichte sei für den Freitag ein Polterabend geplant und die kirchliche Hochzeit soll demnach am Samstag steigen.

Lehfeldt teilte unterdessen einen kurzen Clip in ihren Instagram-Stories, den der Make-up-Artist und Hairstylist Lukas Kuciel veröffentlicht hatte. Das Video zeigt die Braut in einem eleganten aber schlichten Look bei den Vorbereitungen. "Wedding Time", also in etwa "Zeit für die Hochzeit", steht dabei.

Waren es am heutigen Donnerstag demnach noch wenige Freunde und Familienmitglieder, werden zu der Trauung etwa 140 Gäste erwartet, wie der "Spiegel" unter Berufung auf übereinstimmende Medienberichte schreibt. Auf der Liste sollen demnach angeblich unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (64) und Außenministerin Annalena Baerbock (41) stehen. Die Verlobung von Lindner und Lehfeldt wurde im vergangenen Jahr bekannt.