Erst vor wenigen Wochen hatte er seinen Traumjob angetreten: Sportkommentator Christian Scherpe ist mit nur 24 Jahren gestorben.

Der DAZN-Kommentator Christian Scherpe ist im Alter von nur 24 Jahren gestorben.

Sein Fußballverein FC Adler Meindorf teilte in einem Instagram-Post mit: "Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren."

Woran Scherpe gestorben ist, ist nicht bekannt. Der Kommentator war erst seit wenigen Wochen bei dem Streaming-Dienst DAZN angestellt gewesen. Erst Ende Dezember hatte er sein erstes Spiel kommentiert. Darüber twitterte er stolz: "Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für @DAZN_DE geben durfte".

Der studierte Sportjournalist hatte sich 2022 im Kommentatoren-Casting von DAZN gegen 5000 Mitbewerber durchgesetzt.

"Wir werden dein Andenken in Ehren halten"

Dem FC Adler war Scherpe vor vier Jahren beigetreten, hatte alle Jugendmannschaften durchlaufen und war wichtiges Mitglied der Seniorenmannschaften gewesen. Sein Verein verabschiedet sich von Scherpe nun mit den Worten: "Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt. Ruhe in Frieden."