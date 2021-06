Sie geben ihrer Liebe eine neue Chance: Zum dritten Mal sind Christian und Bettina Wulff wieder zusammen gekommen. In Berlin zeigten sie sich erstmals zusammen nach ihrem Beziehungscomeback.

"Every good things are five", sagte einst die legendäre Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Knappik, als sie zum fünften Mal zur Prüfung antreten musste. Ganz so weit ist es bei Christian und Bettina Wulff noch nicht. Das frühere First Couple der Republik ist mittlerweile zum dritten Mal wieder zusammen. Nun sind die beiden erstmals seit ihrem Liebescomeback wieder gemeinsam aufgetreten. Bei der Eröffnung des Deutschen Chorzentrums in Berlin zeigte sich die 47-Jährige an der Seite des früheren Bundespräsidenten und Ministerpräsidenten von Niedersachsen.

2013 ging das Paar zum ersten Mal auseinander, keine zwölf Monate nach Christian Wullfs Rücktritt als Bundespräsident im Februar 2012. Doch die Trennung blieb eine Episode: Bettina Wulff kehrte zu ihrem Christian zurück. Nach dem ersten Liebescomeback bekräftigten die beiden ihre Verbindung und ließen sich 2015 sogar kirchlich trauen. Doch trotz göttlichem Beistand war der Beziehung auch diesmal keine Dauer beschieden. 2018 verließ Bettina Wulff ihren Ehemann für Jan-Henrik Behnken, den Musiklehrer ihrer Kinder.

Bettina Wulff bestätigt die erneute Beziehung

Doch auch diese Liaison zerbrach, im Herbst vergangenen Jahres gab Bettina Wulff bekannt, dass sie solo sei. Wenig später kamen erste Gerüchte auf, die Wulffs seien wieder zusammen. Anfang Juni folgte dann die offizielle Bestätigung: "Wir leben zusammen", sagte die PR-Managerin und berichtete, das Paar lebe sogar wieder zusammen in seinem Haus in Großburgwedel nahe Hannover.

Mit dem ersten gemeinsamen Auftritt seit gut drei Jahren haben die Wulffs nun ihre gemeinsame Liebe auch öffentlich zementiert. Bleibt nur zu hoffen, dass ihre Beziehung diesmal Bestand hat und die beiden die nicht eines Tages Sarah Knappik zitieren müssen.

Verwendete Quelle: "Bild.de"