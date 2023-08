Süße Überraschung: Kurz vor ihrem Geburtstag hat Popstar Christina Aguilera ihre Tochter während eines Konzerts auf die Bühne geholt.

Über solch eine Überraschung freut sich wohl jedes Kind: Popstar Christina Aguilera (42) hat ihrer Tochter Summer Rain (9) auf Instagram mit herzlichen Worten zum Geburtstag gratuliert. Dazu teilte die "Genie in a Bottle"-Sängerin eine Reihe von Bildern ihres Nachwuchses sowie ein Video, das zeigt, wie Aguilera ihre Tochter während eines ihrer Konzerte auf die Bühne holt. Die sichtlich freudestrahlende Neunjährige tanzt und feiert in dem Clip vor begeistertem Publikum.

Christina Aguilera: "Wie schnell die Zeit vergangen ist"

"Heute denke ich darüber nach, wie schnell die Zeit vergangen ist. Diese neun Jahre waren voller grenzenloser Liebe, herzerwärmender Umarmungen [...] und zuletzt der Freude, neben dir auf der Bühne zu stehen", schreibt die stolze Mutter in ihrem Post-Text. Töchterchen Summer Rain teilte laut "ETOnline" bei Aguileras erster Show in Israel am 10. August dieses Jahres die Bühne mit ihrer berühmten Mutter.

"Jeden Tag danke ich dem Universum dafür, dass es mir das Privileg geschenkt hat, deine Mama zu sein, eine Rolle, die als meine ultimative Leistung ansehe", bemerkt die Sängerin weiter in ihrem emotionalen Social-Media-Post. Es mache Aguilera sehr stolz, "die bemerkenswerte junge Frau zu erleben", zu der sich ihre Tochter entwickelt hat.

Christina Aguilera ist seit neun Jahren verlobt

Tochter Summer Rain ist aus Aguileras Beziehung mit dem Filmproduzenten Matt Rutler hervorgegangen. Das Paar ist seit dem Valentinstag 2014 verlobt, hat bisher jedoch noch nicht den Bund der Ehe geschlossen. Zuvor war der Popstar von 2005 bis 2011 mit dem Musikproduzenten Jordan Bratman (46) verheiratet. Aus der Ehe ging der heute 15-jährige Sohn Max Liron hervor.

Auch ihr Verlobter teilte auf seinem Instagram-Account ein Video des gemeinsamen Mutter-Tochter-Auftritts seiner zwei liebsten Damen. "Alles Gute zum neunten Geburtstag an unseren kleinen Sonnenschein", schreibt Rutler in dem sozialen Netzwerk.