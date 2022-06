Christina Aguilera trat bei den Festivitäten zur "L.A. Pride 2022" auf und setzte mit ihren Bühnenoutfits nicht nur klare Zeichen, sie schockte auch mit einem Glitzer-Dildo-Outfit die Fans.

Die "Dirrty"-Sängerin Christina Aguilera trug schon einige verrückte und aufmerksamkeitserregende Looks in ihrer über zwanzig Jahre anhaltenden Karriere. Ein knappes Box-Outfit im Musikvideo des Songs "Dirrty", ein merkwürdiges, dunkles Gruttfi-Spinnenkostüm beim Song "Fighter" oder aber, der neuste Coup der Sängerin, eine Mischung aus Hulk und Sex-Party auf der Bühne der "L.A. Pride".

Christina Aguilera im glitzernden Hulk-Sextoy-Kostüm

Christina Aguilera in ihrem aufsehenerregenden Hulk-Kostüm © Getty Images/ Emma McIntyre / Staff

Sie trug acht außergewöhnliche Looks bei ihrer Performance und alle waren wild und bunt. Vom grünen Hulk-Sextoy-Kostüm bis hin zu einem von Madonna inspirierten Kegel-BH, der Konfetti in die Menge schoss, wollte Aguilera jede Farbe der Regenbogen-Pride-Flagge darstellen. "Es ist wirklich wichtig, dass all diese Outfits eine Stimmung repräsentieren, und jeder Song verlangt nach einem anderen Thema – sich zu outen, sich frei zu fühlen, seine Sexualität und seine Kraft anzunehmen", erklärte sie dem "W Magazine", dem die Künstlerin nach ihrem Auftritt ein Interview gab.

"Pride (zu dt. Stolz) ist die größte Darstellung von Freiheit und Selbstdarstellung: lautstark, unerschrocken und furchtlos sein bestes Leben zu leben. Das sind alles Dinge, die mir wirklich die Welt bedeuten und schon immer Teil meiner Botschaft und meiner Musik waren“, so Aguilera. Mit der Hilfe ihrer Stylisten Anna Trevelyan und Chris Horan, die Looks auswählten, die größtenteils von LGBTQ-Designern entworfen wurden, feierte Xtina die queere Community auf mehr als eine Weise. An ihre Zuschauer widmete sie starke Zeilen: "Ich und die Pride-Community, meine Fans, meine Kämpfer, wir gehen Hand in Hand. Ich bin so geehrt und dankbar, dass ich die Unterstützung der LGBTQ-Community hatte und dass wir auf meiner Reise schon mehr als 20 Jahre zusammen gegangen sind. Dafür lebe ich!“

Eine Konfetti-Kanone als BH trug Xtina bei "L.A. Pride 2022":

Im Madonna-Gedächtnis-Look mit Special Effects: Christina Aguilera © Getty Images/ Emma McIntyre / Staff

Zu der Konfetti-Kanone im BH sagte Aguilera: "Wir haben mit Luis De Javier, einem legendären Punk-Designer in London zusammengearbeitet, um eine neue Version von extrem bionischen Brüsten zu kreieren. Er hat das Korsett mit kegelförmigem BH in 3D gedruckt." Für den Auftritt zu dem bekannten Song "Lady Marmelade" vereinten sich seit längerem die Sängerin Mya und Aguliera wieder. Xtina war gerührt von der gemeinsame Performance: "Die Wiedervereinigung mit Mya für diese Pride-Performance ist etwas ganz Besonderes für mich. Es war sehr nostalgisch."

Quelle: W Magazine