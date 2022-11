Christina Applegate kam barfuß und mit einer Gehhilfe zur Enthüllung ihres Sterns. Bei der Dankesrede kamen ihr die Tränen.

US-Schauspielerin Christina Applegate (50) wurde bei der Verleihung ihres Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame sehr emotional. Die Veranstaltung am Montag, zu der sie barfuß und mit Gehstock erschien, war der erste öffentliche Auftritt nach der MS-Diagnose im August 2021.

Der "Bad Moms"-Star stand auf dem Podium und hielt eine Rede, nachdem ein Moderator den 14. November zum "Christina Applegate Day" in Hollywood erklärt hatte. Zu Beginn ihrer Rede scherzte sie, dass "Married with Children"-Sitcom-Kollegin Katey Sagal (68), die hinter ihr stand, um sie physisch und moralisch zu unterstützen, da war, um ihr "die Schau zu stehlen".

Wie das "People"-Magazin weiter berichtet, erinnerte sie sich daran, wie sie als kleines Mädchen in der Schlange stand, "um den ersten 'Star Wars' in genau dieser Straße in genau diesem Kino zu sehen. Ich sah mir diese Sterne an und fragte mich: 'Wer sind diese Leute? Was sind das für Sterne? Haben sie etwas richtig gemacht? Oder haben sie etwas falsch gemacht? Was auch immer es ist, ich will einen. Ich will einen, verdammt noch mal", so Applegate. "Also bedeutet dieser Tag mehr für mich, als Sie sich vorstellen können", fügte sie hinzu.

Dank an Filmfamilie und echte Familie

Als sie bemerkte, dass sie "nicht lange stehen" konnte, sagte Applegate den Anwesenden, dass sie "den Leuten danken werde, denen ich wirklich danken muss". "Zuallererst danke ich meiner Familie, die heute hier gesprochen hat", sagte sie und bezog sich dabei auf Sagal und Kollege David Faustino (48), "Dead to Me"-Kollegin Linda Cardellini (47) und Produzentin Liz Feldman (45). Dabei nannte Applegate Sagal und Faustino "meine Leute" und "meine Lieben" und sagte zu dem Duo: "Ihr seid mein Ein und Alles. Ich liebe es, dass ich mit euch beiden angefangen und mit euch beiden aufgehört habe."

Applegate bedankte sich außerdem bei ihrem Team, mit dem sie seit mehr als zwei Jahrzehnten zusammenarbeitet, und scherzte: "Meine Mutter hat immer gesagt, den Agenten zu wechseln, ist wie die Liegestühle auf der Titanic zu wechseln. Ich bin bei meinem geblieben, also gehen wir wohl alle zusammen unter." Und sie fügte hinzu: "Ich sage nicht, dass ich Freunde habe, ich habe eine Familie. Diese Leute kümmern sich um mich. Sie kümmern sich jeden Tag meines Lebens um mich, und ohne sie wüsste ich nicht, was ich tun würde."

Später wurde Applegate sichtlich emotionaler, als sie ihrer Tochter Sadie Grace LeNoble (11), dankte, die sie mit ihrem Ehemann Martyn LeNoble (53) teilt. "Und zu guter Letzt: Der wichtigste Mensch auf dieser Welt ist meine Tochter", sagte sie. "Du bist so viel mehr, als du selbst weißt. Du bist so schön und freundlich und liebevoll und klug und interessant, und ich bin jeden Tag gesegnet, wenn ich aufwache und dich zur Schule bringen kann. Du bist mein Ein und Alles. Danke, dass du mir bei all dem zur Seite stehst."

Christina Applegate: "Ich trage keine Schuhe!"

Im Anschluss daran machte Applegate eine kurze Bemerkung zu ihrer MS-Diagnose: "Oh, übrigens, ich habe eine Krankheit. Habt ihr das nicht bemerkt? Ich trage keine Schuhe! Wie auch immer, ihr sollt darüber lachen." "Vielen Dank, das ist eine unglaubliche Ehre", schloss sie ihre Rede.

Applegate hatte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter eine Brustkrebsdiagnose im Jahr 2008, gefolgt von einer doppelten Mastektomie, die Entfernung ihrer Eierstöcke und Eileiter im Jahr 2017, eine durch eine Operation verursachte Menopause im Jahr 2018 und Kämpfe mit Schlaflosigkeit.

Während der Dreharbeiten zur dritten Staffel ihrer Netflix-Dramedy "Dead to Me" wurde bei ihr im vergangenen Jahr Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert.