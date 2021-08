Traurige Nachricht: Die amerikanische Schauspielerin Christina Applegate ist an Multipler Sklerose erkrankt. Es ist nicht die erste schwerwiegende Diagnose, die Applegate erhielt.

Die Nachricht kam überraschend und hat viele ihrer Fans erschüttert: Schauspielerin Christina Applegate hat auf Twitter bekannt gegeben, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein. "Vor einigen Monaten wurde bei mir MS diagnostiziert", schrieb die 49-Jährige in dem sozialen Netzwerk. Sie werde von Bekannten unterstützt, die ebenfalls an dieser Krankheit leiden. Es sei ein harter Weg, aber es gehe weiter. Solange bis jemand ihn blockiere, schrieb Applegate in blumigem Stil weiter.

Die Schauspielerin bekam für diese Mitteilung Zuspruch und aufmunterte Nachrichten von vielen ihrer rund 1,4 Millionen Followern. Einige von ihnen sind selbst an MS erkrankt und teilten ihre Erfahrungen unter dem Tweet.

Kurz darauf setzte Christina Applegate einen zweiten Tweet ab, in dem sie ihre Fans um Verständnis bat: Sie wache morgens auf und müsse ihre vorgegebenen Übungen machen. "Deshalb bitte ich um Wahrung der Privatsphäre." Auch für diese Botschaft erhielt die Schauspielerin viel Sympathie von ihren Fans.

Christina Applegate war schon an Krebs erkrankt

Bereits 2008 hatte Applegate eine schlimme Diagnose hinnehmen müssen. Bei ihr war Krebs diagnostiziert worden, sie ließ sich daraufhin zunächst beide Brüste abnehmen. 2017 hat sie zudem ihre Eierstöcke und Eileiter entfernen lassen. Die 49-Jährige leidet an einer Mutation des Gens BRCA1, die das Krebsrisiko bei Frauen stark erhöht - mit diesen Maßnahmen wollte sie einem erneuten Ausbruch vorbeugen.

Christina Applegate wurde ab 1987 einem Millionenpublikum als Kelly Bundy, genannt "Dumpfbacke", aus der TV-Serie "Eine schrecklich nette Familie" bekannt, die in den 90er Jahren auch in Deutschland zu sehen war. Sie spielte zudem in Kinofilmen wie "Mars Attacks!" oder "Bad Mums" mit und war in diversen Serien zu sehen, darunter der Netflix-Produktion "Dead to Me".

Applegate ist seit 2013 mit dem Musiker Martyn LeNoble verheiratet, im Januar 2011 brachte sie die gemeinsame Tochter zur Welt. Die mittlerweile Zehnjährige hat sie während der Corona-Pandemie ordentlich auf Trab gehalten. In ihrer Twitter-Biografie heißt es: "homeschool mom. failing mom. she will be ok."

Sie wird es schaffen. Das wünschen ihr aktuell wohl Millionen von Fans.

Verwendete Quelle:Twitter