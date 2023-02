Christina Applegate ist womöglich ein letztes Mal über den roten Teppich gelaufen: Die Schauspielerin zeigte sich bei den SAG Awards.

Sie hatte schon vorab angekündigt, dass es ihr letzter Auftritt auf dem roten Teppich sein könnte: Nun hat sich Christina Applegate (51) bei den Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) in Los Angeles gezeigt. Die Schauspielerin, die 2021 ihre MS-Diagnose öffentlich gemacht hatte, erschien gemeinsam mit ihrer Tochter Sadie Grace LeNoble (12) bei der Preisverleihung.

Bei ihrer Ankunft im Fairmont Century Plaza zeigte sich die 51-Jährige laut "People"-Magazin mit einem schwarzen Stock mit der Aufschrift "FU [f**k you] MS". Die Emmy-Gewinnerin hatte für den Auftritt ein schwarzes, langes Samtkleid gewählt. Ihre blonden Haare trug sie zu sanften Wellen gestylt - genau wie ihre Tochter. Sadie präsentierte dazu eine schwarze Mütze und ein ebenfalls dunkles Outfit, bestehend aus langem Blazer, Hose und Plateau-Schnürstiefeln.

"Wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung"

Anfang Februar hatte Applegate in einem Interview mit der "Los Angeles Times" über die Screen Actors Guild Awards gesagt: "Es ist wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung als Schauspielerin, also ist es eine große Sache." Sie fügte hinzu: "Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und zwölf bis 14 Stunden am Set zu verbringen." Applegate war für ihre Rolle als Jen Harding in der Netflix-Komödie "Dead to Me" in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Comedyserie" nominiert. Den Preis gewann am Ende Jean Smart (71, "Hacks").

Applegate hat neben der Schauspielerei bereits ihren nächsten Karriereschritt im Blick: "Eine ganze Menge Voice-overs machen, um etwas Geld zu verdienen, damit meine Tochter satt wird und wir ein Zuhause haben", sagte sie der "Los Angeles Times".

Applegate steht seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit

Christina Applegate, die in den 1980ern mit der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" berühmt wurde, hatte im August 2021 öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist.

Mitte Januar hatte sie ihren ersten Auftritt bei einer Preisverleihung seit ihrer MS-Diagnose absolviert. Die Schauspielerin soll US-Medienberichten zufolge bei den Critics' Choice Awards 2023 zwar nicht über den roten Teppich gelaufen sein. Backstage posierte sie aber für Fotografen. Begleitet wurde Applegate auch hier von ihrer Tochter Sadie.

In einem Gespräch mit der "New York Times" hatte sich die Schauspielerin im November 2022 über ihre Krankheit geäußert. "Ich werde das niemals akzeptieren", erzählte sie damals. "Ich bin angepisst." Nachdem sie die Diagnose erhalten hatte, pausierten die Dreharbeiten für die dritte und letzte Staffel der Serie "Dead to Me", in der Applegate eine der beiden Hauptrollen spielt, rund fünf Monate lang.