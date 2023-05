Christina Applegate will künftig wegen ihrer Krankheit als Synchronsprecherin tätig sein. Ein Projekt hat es ihr besonders angetan.

Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin Christina Applegate (51) hat angekündigt, dass sie wahrscheinlich nie mehr vor der Kamera stehen wird. Stattdessen wolle sie als Synchronsprecherin arbeiten. In einer geplanten Zeichentrickserie zu "Eine schrecklich nette Familie" möchte sie die Stimme der Kelly Bundy übernehmen. Mit der Rolle wurde sie in den 1990er-Jahren berühmt.

So stark beeinträchtigt die Krankheit sie

"Ich werde wahrscheinlich nicht mehr vor der Kamera arbeiten", sagt Applegate in einem Interview mit "Vanity Fair" . Im Sommer 2021 erhielt sie die Diagnose, als sie gerade für die Serie "Dead to Me" drehte. Die Arbeiten schloss sie trotz ihrer Krankheit ab. Inzwischen ist sie jedoch so stark eingeschränkt, dass sie sich "nicht einmal vorstellen" könne, zum Set zu gehen.

"Mit der Krankheit MS ist es nie ein guter Tag. Du hast nur weniger beschissene Tage." Selbst duschen werde zur Herausforderung: "Du kannst fallen, du kannst ausrutschen, deine Beine können einknicken. Es ist beängstigend für mich, da reinzukommen." Die einfachsten Dinge seien plötzlich nicht mehr selbstverständlich. "Die Treppe hinuntergehen, Dinge tragen - das geht nicht mehr." Sie könne jedoch noch kurze Strecken Auto fahren und ihrer Tochter Sadie Grace (12) Essen zubereiten.

Eine Freundin wohne bei ihr, um ihr zu helfen. Ansonsten meide sie Kontakte: "Ich möchte eigentlich nicht mit vielen Leuten zusammen sein, weil ich immungeschwächt bin. "

Mit Synchronarbeit das "Gehirn am Laufen" halten

Trotz ihrer unheilbaren Krankheit will die 51-Jährige weiterarbeiten. "Ich kann Voiceover-Sachen machen, weil ich meine Familie unterstützen und mein Gehirn am Laufen halten muss", betont sie. Im vergangenen Jahr wurde bekannt gegeben, dass eine Zeichentrickserie geplant ist, die auf der Kult-Comedy "Eine schrecklich nette Familie" beruht. Darin würde Applegate gerne die Stimme ihrer berühmten Rolle sprechen. Auch die anderen Stars der Originalserie hingen an dem Projekt, verriet sie jetzt. Womöglich vereint sich die vierköpfige TV-Familie Bundy also wieder. Noch sei das aber nicht konkret: "Es liegt jetzt nicht in unseren Händen, also warten wir einfach ab."

Die Original-Serie lief von 1987 bis 1997 in elf Staffeln und entwickelte sich zur Kultserie. Die Neuauflage stammt laut "Deadline" von "Family Guy"-Produzent Alex Carter, der auch als Showrunner fungieren soll. "Eine schrecklich nette Familie" drehte sich um die Familie Bundy aus Chicago - bestehend aus Al Bundy (Ed O'Neill), einem frauenfeindlichen Damenschuhverkäufer, seiner faulen Frau Peggy (Katey Sagal) und ihren Kindern Kelly (Applegate) und Bud (David Faustino).