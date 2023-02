von Christian Hensen Zusammen mit ihrer Tochter Sadie Grace LeNoble absolvierte Schauspielerin Christina Applegate ihre – wie sie sagt – wohl letzte Preisverleihung als Schauspielerin. Ihre Krankheit verhindere es, ihrem Beruf nachgehen zu können.

Es klingt nach dem Ende einer langen Karriere: Schauspielerin Christina Applegate erschien am Wochenende mit ihrer Tochter bei den Screen Actors Guild Awards (SAG) auf dem roten Teppich. Dabei trug sie – wie schon zuvor bei anderen Terminen – einen Gehstock bei sich. Auf diesem die eindeutige Nachricht: "FU MS". Gemeint ist "Fuck multiple sclerosis". Denn für Applegate, so sagte Sie es Anfang Februar bereits der "Los Angeles Times", bedeutet die MS-Diagnose offenbar das Karriereende. Die SAG-Awards, so die 51-Jährige, könnten ihre "letzte Preisverleihung als Schauspielerin" sein, sagte sie.

Im Interview erklärte Applegate vor wenigen Wochen, dass die Krankheit es ihr nicht erlaube, ihren Beruf vollumfänglich auszuüben (hier erfahren Sie mehr). Sie sagte: "Im Moment könnte ich mir nicht vorstellen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und 12 bis 14 Stunden am Set zu verbringen." Ihre Rolle in der Netflix-Serie "Dead to Me" könnte also tatsächlich ihre letzte gewesen sein.

Christina Applegate holte keinen Award, war aber Siegerin der Herzen

Applegate wurde für ihre Darstellung der Jen Harding in der Netflix-Komödie in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Fernsehserie – Komödie" nominiert. Und obwohl sie nicht gewann – denn den Award holte Jean Smart für ihre Rolle in der Serie "Hacks" – darf sich Applegate trotzdem als Siegerin feiern.

In den sozialen Medien erhielt die Schauspielerin für ihren starken Auftritt und die wichtige Message viel Lob. Besonders für ebenfalls Betroffene war es demnach ein Zeichen, dass sich Applegate trotz ihrer sichtbaren Einschränkungen in der Öffentlichkeit zeigte. Eine Twitter-Nutzerin schrieb: "Als junge Frau mit Autoimmunerkrankung kann ich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, Vorbilder wie Selena Gomez und Christina Applegate zu sehen, die ihren Weg mit uns teilen und uns das Gefühl geben, dass wir nicht allein sind. Danke, dass ihr mich gelehrt habt, stark zu sein und niemals aufzugeben."

Sie wurde als Kelly Bundy weltberühmt

Applegate ist seit Anfang der Achtzigerjahre als Schauspielerin tätig, bekannt wurde sie durch ihre Rolle der Kelly Bundy in der TV-Serie "Eine schrecklich nette Familie". Im August 2021 machte Applegate ihre Erkrankung an Multipler Sklerose öffentlich, bereits die Dreharbeiten zu "Dead to Me" stellten sie nach eigener Aussage vor große Herausforderungen.