Luca Hänni und Christina Luft sind jetzt Mann und Frau. Auf Instagram zeigt das Paar Fotos von seiner traumhaften Hochzeit.

Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) haben geheiratet. Das haben der Sänger und der "Let's Dance"-Star am 31. August auf Instagram mitgeteilt. "Mrs. & Mr. Hänni", schreibt das Paar nebst Herz-Emoji. Dazu veröffentlichen die beiden mehrere Aufnahmen von der Feier.

Die Bilder zeigen das verliebte Pärchen freudestrahlend an seinem großen Tag. Sie sehen sich verliebt in die Augen, genießen ein Stück von der Hochzeitstorte und offenbar ist auch der erste Kuss als Mann und Frau zu sehen. Eines der Bilder zeigt den sichtlich gerührten Bräutigam, dem gerade Tränchen über die Wangen laufen.

Zu jenem Foto erklärt Luft in einer Story auf Englisch: "Keine Worte. Für immer mein Leben." Das Tortenfoto versieht sie mit dem Kommentar "Bester Tag überhaupt!" Genaue Details zu der offenbar traumhaften Hochzeit sind bisher allerdings noch nicht bekannt.

"Aaaa. Wie schön. Ein Traum."

Innerhalb weniger Stunden gab es von zahlreichen Followerinnen und Followern, "Let's Dance"-Kolleginnen und -Kollegen sowie weiteren Promis in den Kommentaren Glückwünsche an die Tänzerin und den Sänger. So meldeten sich unter anderem die Moderatorinnen Ruth Moschner (47) und Rebecca Mir (31) oder auch das Model Anna Ermakova (23). Die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) hat die aktuellste "Let's Dance"-Staffel gewonnen.

Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus der Show freuten sich für das Paar, darunter auch Jurorin Motsi Mabuse (42), Moderatorin Victoria Swarovski (30) und Tanzprofi Massimo Sinató (42). "Herzliche Glückwünsche auch von mir. Ihr seht so glücklich aus", schrieb die Profitänzerin Ekaterina Leonova (36). Sie wünsche den beiden, dass sie auch ihre Zukunft immer so glücklich verbringen. "Aaaa. Wie schön. Ein Traum. [...] Ihr schaut grandios aus", merkte auch Kollegin Renata Lusin (36) an.

Ihre Verlobung hatten Hänni und Luft Anfang 2022 öffentlich gemacht. Zu einem Instagram-Bild schrieben sie damals einfach nur "Ja" mit einem Herz-Emoji. Dazu setzten sie unter anderem auch das Hashtag #verlobt.