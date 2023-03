Christoph Daum liefert ein Update zu seiner Krebsbehandlung. Seine Chemotherapie habe demnach "sehr gut angeschlagen".

Im Oktober vergangenen Jahres machte der ehemalige Erfolgstrainer Christoph Daum (69) seine Krebsdiagnose öffentlich. Jetzt hat sich der 69-Jährige mit einem optimistischen Update zurückgemeldet. Er habe "bis Dezember eine sehr intensive Chemotherapie durchlaufen, die sehr gut angeschlagen und alle Metastasen beseitigt hat", erklärte der Ex-Meistercoach der "Sport Bild". Nun befinde er sich "in Phase zwei, der Immun-Therapie", und fühle sich generell "gut".

Den Krebs zu besiegen, wäre "Wunschdenken"

Zu seinen langfristigen Heilungschancen erklärte Daum: "Es wäre Wunschdenken zu glauben, den Krebs besiegen und sagen zu können: Der ist weg. Bei mir geht es eher darum, sagen zu können: Wir haben ihn unter Kontrolle und ich kann damit alt werden". Um diesen Zustand zu erreichen, so Daum, seien "noch einige Therapien nötig".

Christoph Daum war 38 Jahre lang Raucher

Entdeckt wurde die Krebserkrankung beim ehemaligen Bundesligatrainer während eines Routine-Gesundheitschecks im Sommer 2022. "Dabei sind Unregelmäßigkeiten aufgetreten, in deren Folge das Lungenkarzinom entdeckt wurde", verriet der fünffache Meistertrainer, der zuletzt Fenerbahçe Istanbul in den Jahren 2004 und 2005 zum Titel in der Süper Lig geführt hatte. Nach seiner Diagnose habe er "nach 38 Jahren von einem auf den anderen Tag" mit dem Rauchen aufgehört. Nun könne er "jedem Menschen ab 50 Jahren nur raten, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen".

Die Trainerkarriere von Christoph Daum

Christoph Daum ist deutschlandweit als Trainerlegende bekannt. Ab den 80er Jahren bis 2017 trainierte er sowohl zahlreiche Bundesligavereine als auch Mannschaften im europäischen Ausland. Der VfB Stuttgart wurde unter seiner Hand im Jahr 1992 Deutscher Meister. Ein positiver Kokain-Test verhinderte im Jahr 2001, dass er Bundestrainer wurde. Zuletzt trainierte er von Juli 2016 bis September 2017 die rumänische Nationalmannschaft. Danach wurde es überwiegend still um Daum.