Schauspieler Christoph Maria Herbst geht im Herbst mit "Die Insel der Tausend Leuchttürme" von Walter Moers auf Lesereise.

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Christoph Maria Herbst (57, "Stromberg") geht im November auf Lesereise. In fünf Vorstellungen präsentiert er dabei den neuen Roman "Die Insel der Tausend Leuchttürme" (Penguin Verlag) des Kult-Autors, Comic-Zeichners und Illustrators Walter Moers (66, "Das kleine Arschloch").

Große Vorfreude

"Als großer Moers-Fan freue ich mich, dass ich es sein darf, der live auf der Bühne große und kleine Fans mit auf die abenteuerliche Reise durch das neueste Moers-Buch nimmt", sagt Herbst. Und auch Moers freut sich, und zwar "außerordentlich auf Christoph Maria Herbsts Interpretation von Hildegunst von Mythenmetz und der 'Insel der Tausend Leuchttürme'. Ich bin extrem gespannt, was Herbst mit seinem komödiantischen Talent aus dem Stoff machen wird".

In der Ankündigung heißt es über das neue Werk der Bestseller-Reihe: "'Die Insel der Tausend Leuchttürme' ist ein mit über 100 Zeichnungen illustriertes Epos über den selbstlosen Kampf einer verschworenen Gemeinschaft, die alles daransetzt, Zamonien vor der Apokalypse zu retten. Und mittendrin der Schriftsteller Hildegunst von Mythenmetz als dem gnadenlosen Schicksal ausgelieferter Held wider Willen."

Christoph Maria Herbst las schon vor Moers-Fans

Es ist nicht das erste Mal, dass Christoph Maria Herbst aus Walter Moers' Büchern vorliest. Bereits vor vier Jahren performte er im Rahmen der Geburtstagsgala für "Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär" erfolgreich auf der Bühne der Deutschen Nationalbibliothek.

Der neue Roman erscheint im September. Die Tour startet am 6. November in Hamburg. Am 9. 11. geht es nach Köln, zwei Tage später nach Berlin. Der Auftritt in Stuttgart ist für den 13.11. geplant und das Finale findet am 14.11. Neu-Isenburg statt.