Was hat die Hausdurchsuchung für Christoph Metzelder zu bedeuten?

Bei diesem Tatvorwurf ist eine Hausdurchsuchung etwas völlig Normales. Eine solche wird in der Regel auch bei einem nur schwachen Anfangsverdacht angeordnet und vollzogen. Dass eine Hausdurchsuchung erfolgt ist, lässt also noch keinen sicheren Rückschluss darauf zu, dass sich der Tatverdacht dann auch erhärten wird.

Was passiert mit den sichergestellten Datenträgern Computern und Handys?

Alle sichergestellten Datenträger werden von einem Sachverständigen (meist spezielle Abteilungen der Landeskriminalämter oder externe IT-Sachverständige) zunächst kopiert und diese Kopien dann mit Spezialprogrammen zum Auffinden von Kinder- und Jugendpornografie ausgewertet. Eine solche Auswertung kann aber bis zu einem halben Jahr dauern, je nach Umfang an Material und auszuwertenden Daten.

Muss Metzelder in Untersuchungshaft?

Es gäbe drei Gründe für eine U-Haft: Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr und Wiederholungsgefahr. Verdunklungs- und Wiederholungsgefahr liegen wohl schon deshalb nicht vor, da sämtliche Datenträger bei der Hausdurchsuchung sichergestellt wurden und er somit schon faktisch keinen Zugriff auf etwaige Beweismittel mehr hat, um diese zum Beispiel zu vernichten. Da ihm damit jetzt auch die Tatmittel (Computer, Laptops, Handy etc.) mit den entsprechenden Daten entzogen sind, dürfte eine Wiederholungsgefahr durch erneutes Verbreiten vorerst ausgeschlossen sein.

Anders sieht es hingegen beim Haftgrund der Fluchtgefahr aus. Sollte Metzelder großes Vermögen oder Wohnimmobilien im Ausland haben, kann sogar sehr schnell ein Haftbefehl ergehen. Wenn sich bei der Datenauswertung (was leider oft passiert) noch mehr strafbares Material findet, kann die zu erwartende Strafe rapide nach oben schießen und deshalb ein Fluchtanreiz aufgrund der hohen Straferwartung gegeben sein. Letztlich muss man den Fluchtanreiz im Verhältnis zur erwartenden Strafe abwägen und wie sonst so seine familiäre und örtliche Verbundenheit in Deutschland ist.

Möglich wäre auch der Erlass eines Haftbefehls, der unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wird, ähnlich wie bei Uli Hoeneß. Dann müsste sich Metzelder beispielsweise regelmäßig bei einer Polizeidienststelle melden, seinen Reisepass abgeben und gegebenenfalls eine Kautionszahlung hinterlegen.

Kommt es zu einer Anklage?

Seit der Edathy-Affäre hat der Gesetzgeber die Strafen für Kinderpornografie deutlich angehoben und damit Richtern und Staatsanwälten signalisiert, dass das kein Kavaliersdelikt mehr ist. Wohingegen vor dem Jahr 2015 Ersttäter beim bloßen Besitz von Kinderpornografie noch regelmäßig mit einer Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage oder einem Strafbefehl rechnen konnten wird jetzt regelmäßig angeklagt, schon allein um aus präventiven Gründen das Unrecht vor Augen zu führen und andere potenzielle Täter abzuschrecken.

Im Fall Metzelder geht es aber um Verbreiten von Kinderpornografie was deutlich schwerer wiegt als der bloße Besitz. Hier ist so gut wie immer mit einer Anklage zu rechnen!

Was droht Metzelder im Falle einer Verurteilung?

Das Gesetz sieht eine maximale Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis für das Verbreiten von Kinderpornografie vor. Da sich seit Edathy eine Null-Toleranz-Rechtsprechung entwickelt hat werden auch meistens Freiheitsstrafen verhängt, die bei Ersttätern noch zur Bewährung ausgesetzt werden können. Hierbei spielt aber vor allem die Menge des aufgefundenen Materials eine wesentliche Rolle und in welchem Maße hier verbreitet wurde. Dies lässt sich erst feststellen, wenn die Daten vollständig ausgewertet wurden.

Allerdings steht noch nicht fest, ob es sich im Fall Metzelder tatsächlich auch um strafbares kinderpornografisches Material handelt! Die Grenzen sind da oft fließend. Wenn man zum Beispiel bei amerikanischen Pornoseiten das Stichwort "Teen" eingibt, fallen auch 18- und 19-jährige Akteure unter diesen Begriff, was definitiv nicht strafbar ist. Und auch wenn es "nur" Dateien von 14- bis 18-jährigen Jugendlichen wären, die bei Metzelder gefunden werden, sähe die Strafe - da "nur" Jugendpornografie - gleich ganz anders aus. Diese Abgrenzungen sind oft sehr schwierig und ein gefundenes Einfallstor für eine gute Verteidigung.

Sollte sich allerdings der Verdacht erhärten, hat Metzelder bei Gericht noch ein anderes großes Problem: Bei Kinderpornografie gibt es kaum Möglichkeiten, die Strafe abzumildern, weil es keine unmittelbaren Opfer gibt. Er kommt also nicht etwa wie bei einer Körperverletzung durch Zahlung eines Geldbetrages an das Opfer in den Genuss einer erheblichen Strafmilderung. Auch ein Geständnis wird ihm wenig bringen, denn anhand der sichergestellten Daten sind Täter von Kinderpornografie ohnehin schon überführt, sodass ein Geständnis wenig bis keine Bedeutung hat. Umgekehrt kann sich eine freiwillige Therapie extrem strafmildernd auswirken.

Warum ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg?

Es ist ungewöhnlich, dass im Fall Metzelder die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt, denn in der Regel ist die Staatsanwaltschaft des Tatortes zuständig. Bei Versenden von Bilddateien ist Tatort grundsätzlich der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen, sodass also die Staatsanwaltschaft an dessen Wohnort regelmäßig zuständig ist. Es könnte also durchaus sein, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg die Ermittlungen abgeben wird (und nur deshalb zunächst ermittelt, weil die Anzeige in Hamburg erfolgte).