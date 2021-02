Christoph Metzelder muss vor Gericht. Das Amtsgericht Düsseldorf hat die Anklage zugelassen. Der Ex-Fußballer bestreitet die Vorwürfe.

Ex-Fußballprofi Christoph Metzelder (40) muss sich vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Düsseldorf habe die Anklage der Staatsanwaltschaft "wegen des Unternehmens, einer anderen Person Besitz an kinderpornographischen Schriften zu verschaffen", in 29 Fällen "und Besitzes kinderpornographischer und jugendpornographischer Schriften in einem weiteren Fall" zugelassen und das Hauptverfahren vor der Strafrichterin eröffnet, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Metzelder bestreitet die Vorwürfe.

"Der Angeklagte tritt den Vorwürfen entgegen", so die Mitteilung weiter. "Das Hauptverfahren dient der Klärung, ob die in der Anklage erhobenen Vorwürfe zutreffen oder nicht. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt der Angeklagte als unschuldig." Der Prozess soll am 29. April starten.