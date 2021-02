Christopher Plummer ist am 5. Februar im Alter von 91 Jahren gestorben. Viele Stars und Kollegen gedenken ihm in den sozialen Medien.

Der kanadische Schauspieler Christopher Plummer ist an diesem Freitag (5. Februar) im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie mehreren US-Medien. Zahlreiche Stars haben den Hollywoodstar bereits auf Twitter und Instagram gewürdigt.

Zum einen verabschiedeten sich Plummers Kollegen aus dem Film "Knives Out - Mord ist Familiensache". Ana de Armas (32) schreibt in einem Instagram-Post zu einem gemeinsamen Bild mit ihrem verstorbenen Kollegen: "Mein Herz ist gebrochen, mein lieber Chris. Ich fühle deinen Verlust tief in meinem Herzen. Wie viel Glück hatte ich, dich neben mir zu haben, bei einer der besten Erfahrungen meiner Karriere." Sie wolle sich für "dein Lachen, deine Wärme, dein Talent, deine Geschichten über Marilyn, deine Vitamine, als ich krank wurde, deine Geduld, deine Partnerschaft und deine Gesellschaft" bedanken. "Ich werde immer mit Liebe und Bewunderung an dich denken. Ruhe in Frieden."

Chris Evans (39) stand ebenfalls mit Plummer für "Knives Out - Mord ist Familiensache" vor der Kamera. "Das ist wirklich herzzerreißend. Was für ein unglaublicher Verlust", schreibt er auf Twitter. "Nur wenige Karrieren haben eine solche Langlebigkeit und Wirkung. Eine meiner Lieblingserinnerungen an 'Knives Out' war das gemeinsame Klavierspielen im Thrombey-Haus in den Drehpausen. Er war ein liebenswürdiger Mann und ein legendäres Talent." Ein weiterer "Knives Out"-Kollege verabschiedete sich auf Instagram: "Wir sehen uns auf der anderen Seite, ruhe in Frieden", schrieb Don Johnson (71, "Miami Vice") zu einem gemeinsamen Foto.

Jamie Lee Curtis (62), sie spielte im Film Plummers Tochter, veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Porträt von Plummer, das sie selbst am ersten Drehtag gemacht habe, erklärt Curtis. "Seine Arbeit in diesem Film ist voller Leben, Liebe und Sehnsucht. Eine wunderbare Darstellung. Es war mir eine Ehre, mit ihm gearbeitet zu haben. Ein warmes Aloha, Christopher", schrieb sie dazu.

"So traurig zu hören, dass Christopher Plummer verstorben ist. Was für eine Legende", schreibt "Herr der Ringe"-Star Elijah Wood (40) auf Twitter. "So dankbar, dich gekannt zu haben", kommentierte Diana Kruger (44) ein Bild des Schauspielers, das sie auf Instagram veröffentlichte. Auch Schauspielkollegin Viola Davis (55) postete ein Foto der Schauspiellegende und kommentierte es mit: "Ich mochte dich in jeder deiner Arbeiten. Ruhe in Frieden."