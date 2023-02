Chryssanthi Kavazi tritt ab 17. Februar bei "Let's Dance" an. Für die Tanzshow legt sie eine Pause bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein.

Am Freitag startet die 16. Staffel von "Let's Dance" (bei RTL und RTL+). Um den Titel "Dancing Star 2023" tanzt unter anderem Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34), bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Um sich auf das Training zu fokussieren, hat sie die Dreharbeiten zur RTL-Serie kurzzeitig unterbrochen.

Ihren vorerst letzten Drehtag hatte die Schauspielerin dem Sender zufolge bereits am 10. Februar. RTL strahlt die Folgen mit Kavazi alias Laura Weber noch bis April aus. Dann verabschiede sich die Figur "mit einem großen Knall" bis Juni in die Pause. "Das, was passiert, wird niemand erwarten und alles verändern", verrät Kavazi. Details gibt sie keine bekannt. Nur soviel sei gesagt: "Laura wird sich damit ein weiteres Mal keine Freunde machen, in alte Muster zurückfallen und fast alles und jeden verlieren." Die Schauspielerin habe es genossen, "noch einmal alles zeigen" zu dürfen.

Mehr als "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Nun freue sie sich aber auf das Abenteuer "Let's Dance": auf "Muskelkater, Blasen an den Füßen, Tanzschritte wie Ohrwürmer im Kopf und jede Menge Spaß". Die Teilnahme am Tanzwettbewerb sieht Kavazi als Chance, sich "dem Publikum mal persönlich vorzustellen". Schließlich würden die meisten sie bisher nur in ihrer "GZSZ"-Rolle kennen.

Diese spielt sie seit 2017 und avancierte schnell zum Publikumsliebling. Doch die deutsch-griechische Schauspielerin hat noch weitere Facetten, wie sie im Kinofilm "Männertag" (2016) oder der Fernsehserie "Einstein" unter Beweis stellte. Ob sie auch das Zeug zur Tänzerin hat, zeigt sich ab dem 17. Februar um 20:15 Uhr bei RTL.

Diese Promis sind bei "Let's Dance" dabei

Antreten wird die 34-Jährige gegen Model Anna Ermakova (22), Koch-Influencerin und Model Sally Özcan (34), Julia Beautx (23), bekannt aus der TV-Reihe "Frühling" und YouTuberin, Ex-"GNTM"-Star und Model Alex Mariah Peter (25) sowie Sharon Battiste (31), ehemalige Bachelorette und Schauspielerin.

Die Promi-Herren, die dieses Jahr bei "Let's Dance" mitmachen, sind YouTube- und Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla (36), Mentalist und Autor Timon Krause (28), der ehemalige Profi-Kunstturner Philipp Boy (35), Content Creator Younes Zarou (24), Sternekoch Ali Güngörmüş (46), Handball-Star Michael "Mimi" Kraus (39) und der Comedian Abdelkarim (41).