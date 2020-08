Chryssanthi Kavazi ist zurück bei "GZSZ". Was sie in den vergangenen Monaten erlebt hat? Die Geburt ihres Kindes und eine Corona-Infektion.

Im vergangenen Herbst verabschiedete sich Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (31) in die Babypause. Nun kehrt sie in ihrer Rolle der Laura Lehmann zurück zur RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". "Meine Babypause war sehr schön", berichtet die Ehefrau von Schauspieler und "The Masked Singer"-Gewinner Tom Beck (42) vor ihrem TV-Comeback der "Bild"-Zeitung. Nachdem sie und ihr Mann die Infektion mit dem Coronavirus überstanden hatten, hätten sie die Zeit als kleine Familie sehr genießen können.

Corona-Symptome waren "ganz schlimm"

Der einstige "Alarm für Cobra 11"-Star Beck habe das Virus Anfang April "von 'The Masked Singer' mit nach Hause gebracht", sagt Kavazi. Auch sie habe zwei Wochen mit den Symptomen zu kämpfen gehabt, die bei ihr gar noch schlimmer ausgefallen seien, "weil ich vorher schon angeschlagen war". Zwar habe die 31-Jährige kein Fieber gehabt, dafür jedoch Gelenk- und Kopfschmerzen. "Und dann bekam ich schlimme Atembeschwerden. Ich war schon fix und fertig, wenn ich nur vom Bett ins Badezimmer gegangen bin."

Später habe sie zudem mit Geruchs- und Geschmacksverlust zu kämpfen gehabt. "Es war ganz schlimm. Es hat auch richtig lange gedauert, bis das weg war", erzählt Kavazi, die selbst nach der Corona-Infektion die Ausmaße noch habe zu spüren bekommen. Sie spricht von "ganz schlimmem Haarausfall".

Mit Baby an das "GZSZ"-Set

Trotz allem Leid scheint Kavazi der Pandemie auch etwas Gutes abgewinnen zu können: "Letztendlich war die Corona-Zeit für uns als Familie eher gut, weil wir so viel Zeit zusammen hatten." Sie habe es genossen, dass "alles etwas entschleunigt war". Jetzt wolle die Schauspielerin beruflich aber wieder Vollgas geben - unter einer Voraussetzung, wie sie selbst sagt: "Dass ich den Kleinen mit ans Set nehmen kann." Dies gebe ihr das Gefühl, stets bei ihm sein zu können. Außerdem liebe es der Junge, der am 9. November 2019 zur Welt kam, am Set. "Alle sind so süß zu ihm. Er ist jetzt Teil des Teams", sagt Kavazi.