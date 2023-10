Chryssanthi Kavazi ist wieder schwanger. Die "GZSZ"-Schauspielerin verrät, dass es sich so anfühlt, als ob sie zum ersten Mal Mutter wird.

Erst vor wenigen Tagen hat "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Chryssanthi Kavazi (34) verkündet, dass sie und ihr Partner Tom Beck (45) wieder Eltern werden. Mit zwei süßen Fotos machte das Paar auf Instagram öffentlich, dass ihr gemeinsamer Sohn ein Geschwisterchen bekommt. In einem kleinen Interview erzählt sie, wie sie die Schwangerschaft derzeit erlebt.

"Ich werde zum zweiten Mal Mama", schwärmt Kavazi im Gespräch mit RTL. Die gesamte Familie, ihre Freunde und auch ihr Sohn, der 2019 zur Welt gekommen ist, freue sich bereits. Es sei zudem "herzallerliebst" gewesen, wie viele Glückwünsche das Schauspielerpaar, das seit 2018 verheiratet ist, bekommen habe.

"Alles fängt von vorne an"

"Es ist ja nicht mein erstes Mal, dass ich Mama werde", erklärt sie weiter. "Aber es fühlt sich wieder so an und alles fängt von vorne an. Und es ist irgendwie auch alles anders, aber es ist total schön."

In Babypause möchte Chryssanthi Kavazi noch nicht gehen, wie sie ebenfalls verrät. Laut RTL sei es aber wohl voraussichtlich Anfang 2024 so weit. "Erstmal bin ich noch vor der Kamera bei 'GZSZ' und werde als Laura noch ein bisschen im Kiez rumhängen, ein bisschen Faxen machen, frech sein - aber auch lieb", bestätigt sie.

Bei Instagram präsentierte sich Kavazi kürzlich mit unverhülltem Babybauch. Ihren Oberkörper bedeckte sie mit einer Zeitung, auf der unter anderem auf Englisch geschrieben stand: "Bald kommt ein Baby. Kleiner Beck Nummer zwei. Wir können es nicht erwarten, dich in unserer Familie willkommen zu heißen!". Dem Blatt war zu entnehmen, dass das Kind im Frühling 2024 zur Welt kommen soll.

Auf einem zweiten Foto zeigte sich die ganze kleine Familie mit Zeitungen vor den Gesichtern. Bei Sänger und Schauspieler Tom Beck stand scherzend auf Englisch: "Ich bin einfach froh, dass mein Teil bereits erledigt ist."