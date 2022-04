Chryssanthi Kavazi hat in einem Instagram-Post ihren verstorbenen Vater gewürdigt, der an diesem Montag 70 Jahre alt geworden wäre.

"GZSZ"-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (33) hat in einem langen Instagram-Beitrag an ihren verstorbenen Vater erinnert. Zu Fotos, die die beiden an Kavazis Hochzeit mit Schauspielkollege Tom Beck (44) zeigen, schreibt sie: "Es gibt nur wenige Bilder, die ich mindestens 1.000 Mal angeschaut habe und die in mir ein Gefühl von Liebe, Wärme und ganz großer Sehnsucht auslösen. Solche wie diese hier." Diese Aufnahmen seien aber noch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes für sie, denn ihr Vater sei vor zweieinhalb Jahren gestorben und es gebe wenige Bilder, "die uns so innig zeigen, auch wenn wir das immer waren".

Unterstützung von Ehemann und Kollegen

Ihr Vater habe sein Enkelkind nie kennengelernt und sie hätte sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass die beiden wenigstens einen Tag gemeinsam gehabt hätten, erzählt die Schauspielerin weiter. "Heute wäre er nur 70 Jahre alt geworden und auch wenn er nicht mehr bei uns ist, bin ich in Gedanken bei ihm, wie jeden Tag." Dann zählt Kavazi auf, was ihr Vater ihr alles mitgegeben hat: "All das was ich bin, das Laute, Temperamentvolle, Familiäre, Naive, Sensible und Großzügige hab ich von ihm und da bin ich stolz drauf." Sie sei dankbar, "dass mein Papa mir viel fürs Leben mitgegeben hat, auch wenn er viel zu früh gehen musste. Happy Birthday! Du fehlst mir!"

Unter dem emotionalen Posting sammelten sich unterstützende Worte von Kavazis "GZSZ"-Kolleginnen. "Und er passt immer auf dich und die Familie auf. Wir lieben dich so sehr! Und beschützen dich", schrieb Valentina Pahde (27). Vildan Cirpan (31), die sich kürzlich aus der RTL-Daily verabschiedete, kommentierte: "Man sieht und spürt die tiefe Liebe zwischen euch. Drücke dich mein Herz." Tom Beck schrieb zu den Bildern: "Er guckt runter und ist unendlich stolz auf dich."

Chryssanthi Kavazi und Tom Beck sind seit 2015 liiert und seit 2018 verheiratet. Im November 2019 wurden sie Eltern eines Sohnes.