US-Rapperin Chynna, bürgerlich Chynna Rogers, ist am gestrigen Mittwoch überraschend gestorben. Das bestätigte ihr Management im Namen der Familie in einem Statement. Die US-amerikanische Musikseite "Pitchfork" zitiert daraus: "Chynna wurde sehr geliebt und sie wird schmerzlich vermisst werden." Die Künstlerin wurde nur 25 Jahre alt. Die Todesursache ist bislang unklar.

Vom Model zur Musikerin

Chynna begann ihre Karriere mit 14 Jahren als Model, machte später aber vermehrt als Musikerin von sich reden, unter anderem in Kollaboration mit dem Hip-Hop-Kollektiv A$AP Mob. Zu ihren Singles zählen "Selfie" (2013) sowie "Glen Coco" (2014). Ihre letzte Veröffentlichung Ende 2019 trägt den Titel "in case i die first" (dt.: Falls ich zuerst sterbe).

Noch am Dienstag hatte Chynna bei Instagram mehrere kurze Videos veröffentlicht, deren Zusammenstellung wahllos erscheint. Gleich zu Beginn sind die Worte der Künstlerin zu hören: "Ich denke, es gibt zu viele Soundtracks in unserem Leben. Ich brauche Musik zum Sterben."

Prominente Freunde nehmen Abschied

Die Meldung des überraschenden Todes schockiert Fans und Freunde gleichermaßen. Während sich auf Chynnas Instagram-Seite unzählige Worte des Abschieds sammeln, ehrt Kehlani (24) die verstorbene Künstlerin mit einem eigenen Post. Die US-amerikanische R&B-Sängerin, die einst die Bühne mit Chynna teilte, schreibt zu mehreren Videos: "Engel sterben nie." Und auch "Orange Is the New Black"-Star Ruby Rose (34) zeigt sich öffentlich von dem Tod ihrer Freundin ergriffen. "Ich werde dich vermissen", heißt es in der Story der Schauspielerin zu einem Bild von Chynna.