von Laura Csapó Robert Oppenheimer als Ken in "Barbie 2" – das kann sich der "Oppenheimer"-Schauspieler Cilian Murphy zumindest vorstellen, sagt er in einem Interview mit einem brasilianischen Unterhaltungskanal.

"Klar, zeigt mir das Drehbuch." So reagierte "Oppenheimer"-Star Cilian Murphy in einem Interview auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, einen Ken in Teil 2 des "Barbie"-Blockbusters zu spielen. Der 47-jährige Schauspieler ist aktuell auf Pressetour für den Film "Oppenheimer", während Margot Robbie, Ryan Gosling und Co. Greta Gerwigs "Barbie" bewerben.

"Barbenheimer": Filme brechen Kino-Rekorde

Beide Blockbuster lassen die Kinokassen weltweit klingeln und reißen sämtliche Bestmarken – wobei "Barbie" vor "Oppenheimer" liegt und so gut anlief, dass wohl schon über einen Nachfolger des Films nachgedacht wird.

Nach Jahren der Entbehrung für Kinobesitzer, in denen viele insbesondere während der Pandemie um ihr Überleben kämpfen mussten, liefern die "Barbenheimer"-Filme einen ordentlichen Aufschwung.

Deshalb betonte "Oppenheimer"-Star Cilian Murphy in einem YouTube-Interview mit dem brasilianischen Unterhaltungskanal "Omeleteve" auch, dass es "großartig für das Kino" sei, dass so große Blockbuster gegeneinander antreten. Er könne es kaum erwarten, Barbie zu sehen.

Die Filme sind völlig unterschiedlich, aber "Barbenheimer" ist im Netz zum Duell geworden. "Oppenheimer", von Regisseur Christopher Nolan, behandelt den historischen Stoff um den "Vater der Atombombe". Greta Gerwigs "Barbie" ist Unterhaltung pur. Am ersten Wochenende soll der Film um die beliebten Matell-Puppen in den USA und Kanada 155 Millionen Dollar in die Kinokassen gespült haben – fast doppelt so viel wie "Oppenheimer" mit rund 80 Millionen Dollar.

Cilian Murphy und Matt Damon: Genug "Kenergy" für "Barbie 2"?

Auf ihrer Pressetour wurden Regisseur Christopher Nolan und die "Oppenheimer"-Schauspieler Cilian Murphy, Emily Blunt und Matt Damon deshalb immer wieder auf den pinken Kino-Konkurrenten angesprochen. Und während sich Cilian Murphy ohne Zögern – aber doch unter großem Gelächter – sofort bereit für Gespräche über die Besetzung von Ken zeigte, reagierte Matt Damon auf die Frage "Würden Sie Ken in Barbie 2 spielen" ein wenig reservierter: "Ich glaube, niemand kann Ryan Gosling als Ken ausstechen. Ich glaube nicht, dass ich ausreichend 'Kenergy' hätte." Trotzdem sagte Damon über "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig: "Ich liebe Greta. Ich würde alles für Greta spielen."

26. Juli 2023

"Kenergy", das bedeutet bei Ryan Gosling in "Barbie" auch ein enges T-Shirt und große Muskeln. Um Ken zu werden, müsste Cilian Murphy also vermutlich einiges an Muskelmasse und Gewicht wieder aufbauen, das der Schauspieler für seine Rolle als Robert Oppenheimer verlieren musste. Daneben soll er sich in seiner Vorbereitung auf die Rolle auch in dramatische Isolationsphasen begeben haben. Zum fünften Mal schon arbeitete der Ire mit Regisseur Christopher Nolan zusammen. Zur Zusammenarbeit der beiden gehören zum Beispiel "Batman” oder "Inception”.

