Cindy Crawford und Rande Gerber sind seit 25 Jahren glücklich verheiratet. Das Ereignis hat das Model mit einem Instagram-Post zelebriert.

Lange und glückliche Ehen gibt es auch in der Promi-Welt: Auf Instagram hat Model-Ikone Cindy Crawford (57) ihren 25. Hochzeitstag mit Ehemann Rande Gerber (61) in Form eines emotionalen Postings zelebriert. Die beiden gaben sich am 29. Mai 1998 das Jawort. "Heute vor 25 Jahren haben Rande und ich im Ocean Club auf den Bahamas geheiratet. Es war eine perfekte Hochzeit", schreibt Crawford zu einer Bilderreihe, die intime Momente dieses besonderen Tages zeigt. Festgehalten wurden die Aufnahmen damals von "Vogue"-Modefotograf Arthur Elgort (82).

Ihre Kinder Presley und Kaia sind ihr größter Segen

"Wir verbrachten ein wunderschönes Wochenende, umgeben von Familie und Freunden, um unsere Liebe zueinander zu feiern. Ich würde das alles sofort wieder tun", schwelgt das berühmte Model in Erinnerungen. Sie wolle sich und ihrem Ehemann "zu unserem 25-jährigen Bestehen gratulieren". Besonders gesegnet fühle sie sich durch ihre beiden gemeinsamen Kinder Presley (23) und Kaia Gerber (21).

Rande Gerber ist ihr "Fels in der Brandung"

Sie wolle auch erwähnen, dass das Leben trotz all dieser guten Dinge voller Höhen und Tiefen und Herausforderungen geprägt sei, schreibt Cindy Crawford. "Ich bin stolz darauf, wie wir das Leben gemeinsam gemeistert haben - indem wir uns gegenseitig Kraft und Trost geben." Direkt an Rande Gerber gerichtet fügt sie zum Abschluss hinzu: "Du warst mein bester Freund und Fels in der Brandung, ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen."