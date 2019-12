Supermodel Cindy Crawford (53) und ihr Mann Rande Gerber (57) sorgen sich derzeit offenbar um die Beziehung ihrer gemeinsamen Tochter Kaia Gerber (18). Das Nachwuchsmodel bandelt seit Oktober mit "Saturday Night Live"-Comedian Pete Davidson (26) an, was Kaias Eltern allem Anschein nach kritisch zur Kenntnis nehmen.

In einem Video, das "Page Six" veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie die beiden vor Kaias Wohnung in New York intensiv miteinander diskutieren, laut "Mail Online" beschrieb Gerber seiner Frau, wie Davidson in der Wohnung gerade "durchdreht".

Einige Stunden später berichtet "People,, dass Mutter Cindy und Tochter Kaia inzwischen in Los Angeles gelandet sind. Die veröffentlichten Bilder zeigen das Model-Duo beim Verlassen des Flughafens.

Davidson geht in die Offensive

Davidson hatte zuvor angekündigt, sich während der Winterpause von "Saturday Night Live" behandeln lassen und eine Kur machen zu wollen. 2016 begab er sich wegen psychischer Probleme schon einmal in Behandlung. Während seines letzten Auftritts vor der Winterpause witzelte er über den anstehenden "Urlaub" und stellte sich öffentlich die Frage, warum die Eltern seiner Partnerinnen "nicht wollen, dass ich ihre Tochter sehe."

Davidson, der 2018 fünf Monate mit Ariana Grande (26, "thank u, next") verlobt war, eilt der Ruf voraus, ein Romantiker zu sein, der mit großen Worten und Gesten nicht geizt. Dieses Umstands ist er sich bewusst: In einem Interview mit "Paper Magazine" sagte er im November auf seine "Liebessprache, angesprochen, dass er verstehe, dass diese "für manche sehr abstoßend" sein könne. Der Comedian erzählte in dem Gespräch, dass er nicht gut darin sei, "nur Worte, zu akzeptieren, denn "Leute können alles mögliche sagen."