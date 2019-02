"Vampire Diaries"-Star Claire Holt (30) hat auf Instagram einen ehrlichen Post zu ihrer Schwangerschaft veröffentlicht. 90 Prozent ihrer Freizeit verbringe sie auf der Couch, schrieb sie unter anderem zu einem Bild, auf dem ihr inzwischen großer Babybauch zu sehen ist: "Ich dachte, dass ich eine dieser Frauen sein würde, die von ihrem Spinning-Bike springen und ein Baby zur Welt bringen - leider hatte das Universum andere Pläne. Mein Becken fühlt sich an, als würde es sich in zwei Hälften teilen..." Sie sei "so dankbar, ein gesundes Baby im Bauch zu haben, aber ich habe definitiv Probleme", so die Schauspielerin.

Im vergangenen Oktober hatte Holt ebenfalls auf Instagram bekanntgegeben, dass sie schwanger ist. "Mein Herz platzt. Ich bin so glücklich, euch mitteilen zu können, dass wir ein Baby bekommen", so die 30-Jährige damals. Die gebürtige Australierin wurde als Urvampirin Rebekah Mikaelson in der Mystery-Serie "Vampire Diaries" bekannt. Ihren ersten Auftritt hatte sie in der dritten Staffel. Bis zur fünften Staffel gehörte sie zum Cast. Dann wechselte sie zum Spin-off "The Originals". Seit 18. August 2018 ist Holt mit Andrew Joblon verheiratet.