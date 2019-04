Nach knapp zwei Monaten gibt es nun endlich Gewissheit: Clark Gable III., Der Enkel der Hollywood-Legende Clark Gable (1901-1960), starb an einer Überdosis Drogen. Wie "Fox News" berichtet, zeigt dies der offizielle Autopsie-Bericht der Behörden aus Dallas im US-Bundestaat Texas. Der Host der Reality-TV-Show "Cheater" starb demnach am 22. Februar an einem Mix aus Schmerz- und Beruhigungsmitteln. Es sei ein Unfall gewesen, kein Suizid.

Er habe die Medikamente Fentanyl, Oxycodon und Alprazolam zu sich genommen. Wie im Februar zunächst das US-Portal "TMZ" vermeldete, fand ihn damals seine Verlobte bewusstlos im Bett. Wenig später verstarb Gable im Alter von nur 30 Jahren in einer Klinik in Dallas. Seit 2012 präsentierte er im US-Fernsehen die Show "Cheater", in der untreue Partner entlarvt werden. Gable hinterlässt eine Tochter.