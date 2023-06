Claudelle Deckert hat verkündet, dass sie zum ersten Mal Großmutter wird. An den neuen Titel muss sie sich noch gewöhnen.

Mit 49 Jahren wird der einstige "Unter uns"-Star Claudelle Deckert zum ersten Mal Großmutter. Das verrät sie in der neuen "Bunte"-Ausgabe. Tochter Romy (25) hatte erst Anfang Juni ihre Verlobung mit Partner Christian (29) bekannt gegeben.

Geburtstermin ist im Herbst

Die Baby-Nachricht scheint alle überrascht zu haben, wie die Schauspielerin erzählt: "Es war völlig unerwartet - sowohl für meine Tochter Romy wie auch für mich." Nun würden sie sich alle "riesig" auf den Nachwuchs freuen. Das Kind soll im Herbst zur Welt kommen.

An den Gedanken, dass sie bereits mit 49 Jahren Großmutter wird, muss sich Deckert noch gewöhnen: "Ich fühle mich gleich 20 Jahre älter, wenn ich das Wort Oma höre." Sie gesteht: "Der Ausdruck klingt für mich noch nicht so schön, wie es eigentlich sein sollte." Sie tröste sich aber damit, dass Michelle Hunziker (46) noch jünger ein Enkelkind erhalten hat. "Eine Oma, die eine Mega-Granate ist!"

Verlobung auf Mallorca

Erst am 4. Juni hatte Claudelle Deckerts Tochter ihre Verlobung auf Instagram bekannt gegeben.

Sie schrieb ihrem Partner zu dem Pärchenbild auf Mallorca: "Dieses Jahr werden wir noch so viel zusammen erleben und ich bin so dankbar, es mit dir an meiner Seite zu machen. Ich bin nicht perfekt, aber ich werde für dich mein Bestes geben." Noch bevor das Baby zur Welt kommt, will das Paar heiraten.

Neues Leben in Amsterdam

Die werdende Oma Claudelle Deckert sagt: "Ich bin früh Mama geworden. Und auch meine Tochter Romy findet das Gefühl herrlich, eine junge Mutter zu werden." Deckerts Mann Peter Olsson (61) ist bereits zweifacher Großvater. Am 30. Juni feiert das Paar seinen zweiten Hochzeitstag. Die beiden leben seit einiger Zeit in Amsterdam. Anfang März hatte die Schauspielerin nach 22 Jahren ihren Abschied von der RTL-Serie "Unter uns" verkündet.