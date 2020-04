Er hat es getan: Michael Wendler (47, "Sie liebt den DJ") hat seiner jungen Freundin Laura Müller (19) nach knapp einem Jahr Beziehung einen Heiratsantrag gemacht. Und "she say yes", freut sich "der Wendler" in einem Video von RTL. Mit einer Botschaft aus den USA meldete sich nun auch seine Ex Claudia Norberg (49) gegenüber dem Fernsehsender zu Wort.

Sie möchte "den beiden für die bevorstehende Hochzeit alles Gute wünschen und ganz, ganz viel Glück", erklärt Norberg in ihrem kurzen Video. Sie selbst befinde sich aktuell mit ihrer und Michael Wendlers gemeinsamer Tochter Adeline (18) in ihrer Wahlheimat Florida, wo sie während der Corona-Krise so gut es geht zuhause bleibe. "Ich gehe nur einmal in der Woche einkaufen, um keine fremden Menschen zu treffen", so die 49-Jährige.

Wendler-Tochter Adeline gratulierte via Social Media

Die 18-jährige Adeline, die mit der nur ein Jahr älteren Laura Müller bald eine neue Stiefmutter bekommt, gratulierte ihr und ihrem Vater auf Instagram zur Verlobung. Dort kommentierte sie Laura Müllers Verlobungspost mit einem vor Freude weinenden Emoji und einem Herz.

Wann genau Michael Wendler und Laura Müller heiraten wollen, ist bislang nicht bekannt. Die Hochzeit soll aber noch 2020 und vor den RTL-Fernsehkameras in den USA stattfinden. Allzu groß wird die Feier aber wohl nicht ausfallen, verriet Müller bereits am Ostersonntag (12. April) in der Sendung "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen".