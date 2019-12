Die Worte hatten es in sich: "Ab und zu wäre es schön, ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit, Geborgenheit zu fühlen", sagte die 17-jährige Adeline Norberg in "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Die am Montagabend auf Vox ausgestrahlte Doku (lesen Sie hier eine Kritik der Sendung) offenbarte, wie sehr die 17-Jährige unter der Trennung ihrer Eltern leidet. Während ihr Vater Michael Wendler einen Großteil seiner Aufmerksamkeit seiner neuen, 19-jährigen Flamme Laura Müller widmet, kommt sich seine zwei Jahre jüngere Tochter häufig vor wie das fünfte Rad am Wagen und fühlt sich vernachlässigt.

Sie ist nicht die einzige, der die Trennung zu schaffen macht. Auch Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg leidet mehr, als es bislang den Anschein hatte. Lange Zeit wirkte es so, als sei die Trennung friedlich vonstatten gegangen. Norberg lebte weiterhin in dem gemeinsamen Haus in Cape Coral, Florida. Wenn Michael Wendlers neue Freundin Laura Müller zu Besuch kam, zog die 49-Jährige solange ins Gästehaus. Alles kein Problem. Oder doch?

Claudia Norberg macht die Trennung von Michael Wendler zu schaffen

Im Gespräch mit der "Bild" deutet Norberg nun an, wie schlimm die Trennung gewesen sein muss. "Es war keine einfache Zeit für mich, zudem hat mir die ständige Medienpräsenz von Michael und Laura zu schaffen gemacht", sagte sie der Zeitung.

Die Managerin glaubt, dass sie noch immer mit ihrem Mann zusammen wäre, hätte dieser einen anderen Beruf. Wäre er nicht Sänger, hätte er seine neue Freundin Laura Müller wohl nie kennen gelernt. "Wenn Michael zum Beispiel KfZ-Mechaniker gewesen wäre und eben nicht DER WENDLER, hätte Laura sich wohl auch nicht für ihn interessiert." Schließlich hätten sich beide am Rande eines Wendler-Konzertes kennengelernt.

Mittlerweile, sagt Norberg, sei sie wieder bereit für einen neuen Partner. "Ich mag braune Haare und dieses rassige. Vielleicht verliebe ich mich ja auch auf Mallorca in einen Mallorqunier."

Quellen: "Bild"-Zeitung, "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer"