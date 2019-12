View this post on Instagram

♥️ . Mein geliebter Engel, alles was für mich auf dieser Welt wichtig ist, bist Du. Nur Du - Du ganz alleine. Du bist meine Tochter und ich Deine Mama. Daran wird sich niemals und niemand etwas ändern. In letzter Zeit ist viel passiert. Ich wünsche mir so sehr, dass es Dir gut geht. Dafür würde ich alles tun. Das ist alles was ich brauche zum Leben. Die Gewissheit, dass Du glücklich bist. Ich wünsche mir, dass Du niemals in Deinem Leben leiden musst. Ich liebe Dich seit Deinem ersten Herzschlag an und daran wird sich in meinem Leben nie etwas ändern ... Ich würde mein Leben für Dich geben !