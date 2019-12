Was passiert, wenn (zu) viele Familienmitglieder unter einem Dach wohnen, ist ein beliebtes Thema in Film und Fernsehen. Auch Claudia Norberg könnte vermutlich einige absurde Anekdoten erzählen. Denn Norberg wohnte über einen längeren Zeitraum hinweg gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Michael Wendler, dessen neuer Freundin Laura Müller und der 17-jährigen Tochter Adeline zusammen.

Claudia Norberg spricht über das Zusammenleben mit Michael Wendler und Laura Müller

Schon in der Vox-Dokuserie "Goodbye Deutschland" hatte Wendler von dem Arrangement erzählt. Wenn Laura ihn in Florida besuche, ziehe seine Ex-Frau ins Gästehaus, sagte er damals. Doch ein Gästehaus gibt es auf dem Anwesen in Cape Coral offenbar gar nicht. "Auf der rechten Seite des Hauses wohnen Michael und Laura und haben ihr eigenes Badezimmer und auf der anderen Seite wohnen meine Tochter und ich. Somit haben wir kein gemeinsames Bad mit Laura und Michael, sondern teilten uns nur Küche, Wohnzimmer und Terrasse", hat Claudia Norberg jetzt der "Bild"-Zeitung verraten. Um Wendler und Müller möglichst aus dem Weg gehen zu können, habe sie das Haus meist durch die Garage oder über die Terrasse betreten.

Zu der 19-jährigen Freundin ihres Noch-Ehemannes hat Norberg derweil wenig Kontakt. "Laura und ich reden nicht miteinander", sagt sie. "Man sucht ja nicht die Nähe." Das Zusammenleben sei wie in einer Wohngemeinschaft gewesen. Der Kontakt zur gemeinsamen Tochter Adeline steht für die 49-Jährige an erster Stelle. Dafür hat sie offenbar auch in Kauf genommen, mit anzusehen, wie sie durch Müller ersetzt wurde.

Kein Kontakt mit Laura Müller

"Sie hat jetzt meine Stelle eingenommen und benutzt alle meine vertrauten Sachen weiter, die Handtücher, die Bettwäsche, schläft auf meiner Seite des Bettes und benutzt im Bad meine vormalige Waschbeckenseite", erzählt Norberg. Das Haus hatten sie und Wendler noch gemeinsam eingerichtet. "Es ist so verrückt", sagt Norberg über die Situation.

Mittlerweile wohnt Claudia Norberg bei ihrer Mutter in Deutschland. Doch bald will sie Tochter Adeline wiedersehen - und wird dann erneut im Hause Wendler einziehen.

