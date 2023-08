Claudia Schiffer hat ihren 53. Geburtstag in Griechenland gefeiert. Wie man sich das vorstellen darf, zeigt sie mit einem Bikini-Video.

Claudia Schiffer (53) hat ihren 53. Geburtstag am Freitag "im griechischen Paradies" gefeiert, wie das frühere Supermodel auf Instagram verriet. Dazu veröffentlichte Schiffer drei Fotos und einen Video-Clip. Zu sehen sind unter anderem ein schokoladiger Geburtstags-Guglhupf mit weißen Kerzen und "Happy Birthday"-Schriftzug und ein gedeckter Tisch vor einem "Happy Birthday" aus goldenen Luftballons.

Ein Video zum Staunen

An die erste Stelle des Posts hatte die Blondine, die mit ihrer Familie in London lebt, ein Video gepackt, dass staunen lässt. Zu sehen ist die trainierte 53-Jährige in einem knappen bunten Bikini mit weißer Sonnenbrille und offenen Haaren. Zum Lachen bringt sie in dem Clip ein Schmetterling, der erst auf ihrer Hand landet und dann wieder davonfliegt. Darauf dürfte sich der zweite Teil ihres Kommentars beziehen: "Mit einem besonderen Freund, der mir zum Geburtstag gratuliert hat in Griechenland." Für ihren Post sammelte sie ab Sonntagabend bereits mehr als 90.000 Likes ein.

Sahnetorte zum Geburtstag

Auf einem weiteren Video ist zu sehen, dass der Schokokuchen nicht die einzige Süßigkeit zum Jubelfest war. Es gab offenbar auch ein sahniges Exemplar mit Erdbeeren und Heidelbeeren als Topping. Dieses Video könnte vom offiziellen Teil ihres Geburtstags stammen, denn Schiffer trägt ein elegant-leichtes Sommerkleid mit buntem Hippie-Print. Außerdem sind die Haare zu Beach Waves frisiert. Ihr Kommentar dazu: "Ich habe mir heute etwas gegönnt. Vielen Dank für die vielen Geburtstagswünsche!" Dieses Video sammelte immerhin mehr als 50.000 Likes ein.

Skandalfreies Familienleben

Claudia Schiffer zählt zu jenen Models, die in den 1990er Jahren als "Supermodels" bekannt wurden. Lange galt sie als Muse des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (1933-2019). Die gebürtige Rheinbergerin ist seit 2002 skandalfrei mit dem britischen Filmproduzenten und Regisseur Matthew Vaughn (52, "The King's Man") verheiratet. Sie haben einen Sohn (geb. 2003) und zwei Töchter (geb. 2004 und 2010). Die Familie wohnt im Londoner Stadtteil Notting Hill.