Sehen Sie im Video: Was macht das ehemalige Topmodel Claudia Schiffer heute?





Entdeckt wurde Claudia Schiffer an Düsseldorfs Nobelmeile Kö. Der Besuch einer Diskothek sollte ihr Leben von Grund auf ändern. Die damals 17-Jährige wurde nach Paris eingeladen. Sie wurde zu "La Schiffer", wurde zu Karl Lagerfelds Muse – der Rest ist Geschichte. Doch Schiffer war nicht nur einer der gefeiertsten Laufsteg-Stars der 90er Jahre, sie spielte auch in mehreren Filmen. Mit ihrem Privatleben machte das Supermodel in den 90er Jahren durch ihre Beziehung mit dem Magier David Copperfield von sich reden. Doch ihre große Liebe fand sie in dem britischen Filmproduzenten Matthew Vaughn. 2002 heirateten sie. Gemeinsam haben sie 3 Kinder. Ihr Privatleben hält Claudia Schiffer weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bei der Premiere des Films "Rocketman" besuchte sie zusammen mit ihrem Mann den roten Teppich, sie hatten den Film gemeinsam produziert. Ihre aktive Modelkarriere beendete sie 2002. 2017 zog sie noch einmal die High Heels an und begeisterte gemeinsam mit ihren Kolleginnen Carla Bruni, Naomi Campbell, Cindy Crawford und Helena Christensen bei der Versace Show in Mailand. Doch heute lebt sie zurückgezogen mit ihrer Familie im Londoner Stadtteil Notting Hill.

