Die Geschichte von Claudia Schiffers einmaliger Karriere beginnt im Oktober 1987 in der Düsseldorfer Diskothek "Checkers". Dort wird die damals 17-Jährige von einem Pariser Modelscout angesprochen. Schiffer ist zunächst skeptisch, geht aber dennoch am nächsten Tag in Begleitung ihrer Mutter zu der Agentur.

Keine drei Monate später erhält die Rheinländerin einen Vertrag bei "Metropolitan Models" und findet sich in der französischen Hauptstadt wieder. "Ich sprach damals noch kein Wort Französisch, beschloss aber, so zu tun als ob ich alles verstehen würde, und sagte einfach ständig 'oui'", schreibt Schiffer in einem 2017 erschienen Bildband, der die schönsten Bilder der 53-Jährigen zeigt.

Gebundenes Buch, Gebundenes Buch, Prestel Verlag , 272 Seiten, 105 farbige Abbildungen, 72 schwarzweiß Abbildungen, 59 Euro © Prestel Verlag

Nach ihrem Start als 17-jähriges Model wird Schiffer 1989 von Ellen von Unwerth entdeckt. Die deutsche Fotografin lichtet Schiffer für die Zeitschrift "Elle" und eine Werbekampagne der Jeansmarke "Guess" ab. "Dieses Shooting war der Wendepunkt in Claudias Karriere und verschaffte ihr Zutritt zu dem wohl faszinierendsten und exklusivsten Club des folgenden Jahrzehnts, den Supermodels", schreibt Ellen von Unwerth im Vorwort zu dem Bildband.

Claudia Schiffer verdankt ihre Karriere Karl Lagerfeld

Ende der Achtziger wird auch Modemacher Karl Lagerfeld auf Claudia Schiffer aufmerksam und schickt sie für Chanel auf den Laufsteg. Schiffer wird als deutsche Brigitte Bardot und Fräuleinwunder gefeiert. Für Lagerfeld ist sie jahrelang seine Muse.

"Ich werde ihm für immer dankbar sein", schrieb Schiffer nach Lagerfelds Tod im Jahr 2019 in einem Instagram-Beitrag. Dass Lagerfeld sie 1996 öffentlich unschön als "gestrige Erscheinung" abgefertigt hatte, ist längst verziehen. Lagerfeld habe ihr alles über Mode, Stil und wie man in der Modebranche überlebt, beigebracht, so Schiffer.

Privat hat Claudia Schiffer ihr Glück mit dem Regisseur Matthew Vaughn gefunden. Seit Mai 2002 ist sie mit dem Briten verheiratet. Die gemeinsamen Kinder Caspar, Clementine und Cosima sind 20, 18 und 13 Jahre alt. Die Familie lebt zurückgezogen auf einem riesigen Anwesen aus dem 16. Jahrhundert.

Ihre Karriere beschreibt Claudia Schiffer rückblickend als "wahr gewordenes Märchen". Auf den Punkt bringt es jedoch Anna Wintour, seit 1988 Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue": "Das Wunderbare an Claudia Schiffer ist, dass sie immer sie selbst geblieben ist – schöner und provokativer als jedes ihrer Bilder oder eine ihrer Kampagnen."