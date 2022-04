Schaulaufen der Stars: Wenn Coachella ist, tanzt die Prominenz in der Wüste an

Es ist das Promi-Festival überhaupt: das Coachella in Palm Springs. Nachdem es zwei Jahre in Folge coronabedingt ausfiel, wird jetzt in der Wüste wieder getanzt. Und die Stars und Sternchen lassen sich nicht zweimal bitten.

Die Promis haben endlich wieder einen Grund sich die Strasssteinchen ins Gesicht zu kleben, in Hippie-Kleider zu schlüpfen und vor dem berühmten Riesenrad zu posieren. Nach zwei Coachella-freien Jahren wird jetzt in der Wüste wieder getanzt. Das Musikfestival feiert sein Comeback in Palm Springs. Dieses und kommendes Wochenende treten im kalifornischen Indio Musikstars wie Billie Eilish, The Weeknd oder Harry Styles, der das Festival am Freitagabend als Headliner eröffnete, auf. Und auch viele Stars zieht es zum Tanzen und Feiern in die Wüste.

Deutsche Influencer in der kalifornischen Wüste

So reisten etwa die deutschen Influencerinnen Caro Daur, Xenia Adonts und Leonie Hanne nach Kalifornien an. "Achtung, es folgt bald ein Spam von Coachella-Outfits", warnt Caro Daur ihre Followerinnen und Follower vor. "Coachella, wir sind zurück", schreibt auch Hanne.

"Es fühlt sich unglaublich an, wieder hier zu sein", berichtet Influencer Riccardo Simonetti, der ebenfalls aus Deutschland angereist ist, in seiner Instagram-Story. Er kam unter anderem in Begleitung von Influencerin Farina Opoku alias Novalanalove, die aktuell ihr erstes Kind erwartet. Die wiederum brachte "GNTM"-Gewinnerin Alex Mariah Peter (24) mit.

Heidi Klum mit Kaulitz-Brüdern auf dem Coachella

Dort trifft sie möglicherweise auch auf Modelmama Heidi Klum, die mit Ehemann Bill Kauiltz und dessen Zwillingsbruder Bill Tag eins des Festivals genoss. Eine Instagram-Story zeigt das Trio im Hippie-Look und mit Sonnenbrillen.

Supermodel Alessandra Ambrosio schrieb bei Instagram, sie sei "zurück auf meinem Spielplatz" und teilte ein Foto von sich auf dem Festivalgrundstück. Dazu postete sie mehrere Videos, wie sie zur Performance der brasilianischen Sängerin Anitta tanzt, die mit Rapper Snoop Dogg auf der Bühne stand.

Diese A-Promis waren beim Coachella vor Ort

Und auch die US-Prominenz tingelte für Tag eins des Festivals nach Palm Springs. Paris Hilton teilte ihre Vorbereitungen auf das Festival in ihrer Instagram-Story und zum Abschluss des Abends ein betrunkenes Video mit Ehemann Carter Reum. Ebenfalls in einer Story zeigte Schauspielerin Vanessa Hudgens ihren Fans, mit welchem Getränk sie sich auf den Festivalbesuch vorbereitet.

2019 stand er beim Festival noch selbst auf der Bühne, nun teilte Musiker Jaden Smith ein Auto-Selfie im Coachella-Look bei Instagram und schrieb: "818, ich bin auf dem Weg." Kendall Jenners Tequila-Marke 818 ist exklusiver Partner des Festivals, und so machte sich natürlich auch das Model samt Entourage auf den Weg nach Palm Springs. Mit dabei: Schwester Kylie und Hailey Bieber, deren Ehemann Justin beim Festival als Überraschungsgast auftrat.