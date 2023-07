Schauspielerin und Sängerin CoCo Lee ist tot. Die traurige Nachricht gab die Familie des "Mulan"- und "Tiger and Dragon"-Stars bekannt.

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin CoCo Lee ist tot. Wie die Schwestern des Stars in einem gemeinsamen Instagram-Post mitteilten, verstarb die in Hong Kong geborene Lee am vergangenen Mittwoch im Alter von nur 48 Jahren. Darin heißt es: "Am 2. Juli beging sie zuhause einen Suizid-Versuch und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der größten Bemühungen des Krankenhauspersonals, sie zu retten und aus dem Koma aufwachen zu lassen, verstarb sie am 5. Juli 2023."

Lee habe seit Jahren unter Depressionen gelitten und sich deswegen auch in professioneller Behandlung befunden. Weiter heißt es in dem Statement. "Als CoCos Familie fühlen wir uns dankbar und geehrt, so eine großartige und tolle Schwester gehabt zu haben. Wir danken Gott dafür, uns so einen wunderbaren Engel geschenkt zu haben." Lees Schwestern beenden das Posting mit den Worten: "Obwohl CoCo keine lange Zeit auf der Welt verbrachte, werden ihre Lichtstrahlen auf ewig Bestand haben."

2023 markierte ihr 30. Jubiläum im Showgeschäft

Die Karriere von CoCo Lee begann vor 30 Jahren. Das Lied "A Love Before Time" aus dem Film "Tiger and Dragon", den sie 2001 auch bei den Academy Awards performte, war für den Oscar in der Kategorie "Bester Originalsong" nominiert. Der Star veröffentlichte im Zeitraum von 1994 bis 2013 insgesamt 18 Studio- und mehrere Best-of-Alben. Zudem lieh sie der Titelfigur aus Disneys "Mulan" von 1998 in der Mandarin-Version des Zeichentrickfilms ihre Stimme.

Lee hinterlässt ihren Ehemann, den kanadischen Geschäftsmann Bruce Rockowitz, sowie zwei Stiefkinder. Lee und Rockowitz waren 2011 den Bund der Ehe eingegangen, bei der Zeremonie traten unter anderem Bruno Mars (37) und Alicia Keys (42) auf.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111